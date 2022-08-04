若毫无进展继续接触意义有限 亚细安再促缅军政府落实五点共识

亚细安外长会议发文告指出，缅甸军政府在亚细安外长会议召开前一周处决四名反对派人士，对于亚细安致力协助缅甸促成和平方案及达成全国和解是严重挫折，也不尊重亚细安轮值主席国柬埔寨和亚细安缅甸问题特使所投入的努力。

亚细安重申缅甸继续落实五点共识的重要作用，并指出若这方面毫无进展，与缅甸军政府进一步接触的意义有限。

第55届亚细安外长会议星期三（8月3日）在柬埔寨金边的索卡酒店举行。我国外交部在会后发文告说，会议在“非常动荡和不安的时期”召开，包括我国外交部长维文医生在内的亚细安各国外长，在会议上广泛讨论近期的区域和全球局势，包括缅甸局势、俄罗斯入侵乌克兰和台海局势。

文告说，亚细安留意到，缅甸在落实五点共识方面毫无进展。缅甸军政府决定在亚细安外长会议召开的前一周，处决四名反对派人士，对于亚细安致力协助缅甸促成和平方案及达成全国和解是严重挫折，也不尊重亚细安轮值主席国柬埔寨和亚细安缅甸问题特使所投入的努力。

维文再呼吁释放翁山及所有政治拘留犯

亚细安在想方设法接触缅甸有关各方。维文也在会上再次呼吁缅当局释放所有政治拘留犯，包括前民选总统温敏和前国务资政翁山淑枝，以及允许亚细安缅甸问题特使接触有关各方。

维文会后在面簿发文说，亚细安不能允许自己被挟持，也不能让目前的困难破坏亚细安核心地位与团结。

柬埔寨担任亚细安轮值主席国期间，努力协助解决危机，首相洪森更致函缅甸军政府最高领导人敏昂莱，要求缅方重新考虑处决政治拘留犯的决定。

然而，随着四名民主派人士被处决，缅甸的情况比亚细安提出五点共识前更糟。洪森在亚细安外长会议开幕仪式上致辞时说，缅甸军政府如果处决更多政治拘留犯，亚细安将被迫重新考虑五点共识。

五点共识包括停止暴力、与缅甸各方进行具建设作用的对话、委任一名亚细安特使促成对话、接受救援，以及允许特使访问缅甸。

与此同时，美国众议院议长佩洛西访台，被普遍视为对中美关系的严峻考验。我国外交部也在文告中提到，亚细安外长在会议上关切地讨论台海局势。

文告说：“稳定的中美关系对本区域和平与繁荣至关重要，新加坡希望中美能达成权宜妥协（modus vivendi）、自我克制，避免作出会让紧张局势进一步升级的行为。

亚细安外长会议还讨论了俄罗斯入侵乌克兰的负面冲击，尤其是对能源和食品价格方面的影响，亚细安希望乌克兰谷物出口能恢复到冲突前的水平。外交部文告也说：“亚细安再次呼吁立即停止敌对行动，并恢复有关各方之间的和平对话。”

洪森星期三也在开幕仪式上提出亚细安绿色协议（ASEAN Green Deal）的想法。他说，在应对气候变化和环境退化的生存威胁方面，亚细安一直推出各种政策解决方案，但只针对特定领域且不协调。他说，绿色协议可涵盖基础设施、能源、制造、消费、农业、交通、环境和金融等方面。

洪森也认为，要有效落实区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），必须尽快设立秘书处。柬埔寨提议将RCEP秘书处设在金边，正在制定详细提案，希望赢得亚细安成员国和RCEP其他参与国的支持。

维文在开幕仪式前，同其他亚细安外长一起会见洪森，洪森阐述了他对地缘政治课题的见解。维文也在场边会见英国亚洲及中东事务副部长米林（Amanda Milling）。英国外长特拉斯因竞选下一任保守党党魁和首相，无法抽空出席本届会议。