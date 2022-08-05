亚细安—印度伙伴关系行动计划落实逾九成

亚细安—印度伙伴关系行动计划（2021年至2025年）在不到两年内已落实约93％的内容，外交部长维文医生形容，两个地区的合作交出了实质成果。印度外长苏杰生则认为，两个地区正竭力提升战略伙伴关系。

第55届亚细安外交部长会议和系列会议在柬埔寨举行，维文医生星期四（8月4日）在亚细安—印度扩大外长会议上致开场白时举例，亚细安防长已同意，今年11月于暹粒举行的亚细安加八防长会议（ADMM-Plus）会议场边，召开亚细安—印度防长非正式会议。他们也同意开展亚细安—印度海上演习。

今年早些时候，新加坡还与印度组织了两次东亚峰会交流研讨会，有关如何应对海洋污染，以及非法、未报告和无管制的捕捞活动。

维文说：“我们正与印度合作，成立一年一度的亚细安—印度政府间网络对话会。印度还同意在今年较迟时候，与亚细安—新加坡网络安全卓越中心（ASCCE）共同举办有关搜索网络威胁（cyber threat hunting）的网络研讨会。”

新加坡是现任亚细安—印度对话伙伴关系协调国，今年适逢亚细安—印度建立对话关系30周年。

维文指出，亚细安和印度的关系虽在关键优先事项上取得稳步进展，但还能做得更多，以强化两个地区之间的实质联系，加强应对当前和未来全球挑战的韧力。

亚细安和印度今年6月刚在印度新德里举行亚细安—印度外长特别会议。担任联合主席的新印两国当时发表声明，表示将寻求把亚细安和印度的关系升级为全面战略伙伴关系。

对于亚细安和印度外长如今再次聚首，印度外长苏杰生说，频繁会面凸显了亚细安和印度彼此信任、相处自在。

从历史和文化上看，印度与亚细安之间的联系是深刻且久远的。苏杰生说，亚细安与印度的关系经受住了时间的考验，而且随着时间推移，变得更加牢固。

此外，印度从“向东看”（Look East）政策转向“向东干”（Act East）政策，反映了印度和亚细安之间日益密切的关系，也凸显了两个地区致力于提升战略伙伴关系。

苏杰生说：“印度全力支持一个强大、团结和繁荣的亚细安，一个核心地位在印太得到充分和广泛认可的亚细安。”

印度和亚细安合计有20亿人口，占世界人口四分之一，综合国内生产总值（GDP）有近6万亿美元（约8.26万亿新元）。

维文星期四除了出席一系列的扩大外长会议，也在场边分别会见国务委员兼外长王毅，以及巴基斯坦外长比拉瓦尔（Bilawal Bhutto Zardari）。柬埔寨当晚也设宴招待到访的各国外长。