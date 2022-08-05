马国本月底停发鸡农补贴 业者：活鸡可能恢复出口

马来西亚政府计划在本月底停止给予养鸡业者补贴，当地业者认为这预示活鸡出口不久可能恢复。农业及食品工业部长罗纳建迪也强调，活鸡出口禁令是暂时性措施，政府将检讨肉鸡生产和供应情况，以决定何时撤销禁令。

罗纳建迪星期四（8月4日）在国会上指出，实行禁止活鸡出口的干预性政策是为了解决今年5月间国内鸡肉供应短缺的问题。他说：“干预性措施是暂时性的，计划在8月31日结束。”

他的说法引起误会，令人以为活鸡出口禁令本月底结束。农业及食品工业部随后发声明澄清，政府计划在月底结束的是给予养鸡业者的顶价补贴。

声明说，活鸡出口禁令将在鸡肉价格及供应完全恢复稳定后才解除。

“目前，活鸡出口禁令依然有效。政府将检讨国内的鸡肉供应和产量，才会针对恢复活鸡出口的问题做出决定。”

食品局：未接获禁令解除通知

新加坡食品局回答《联合早报》询问时说，未接到马国官方通知活鸡出口禁令会在何时解除。

马国为稳定国内的鸡肉供应与价格，从6月1日起暂停每月出口约360万只活鸡。当局也规定从7月1日起，西马的标准净鸡零售顶价为每公斤9.40令吉（约2.90新元）。

柔佛州中小型家禽业总会长林家曾接受《联合早报》访问时说，马国很多地方的鸡肉售价已低于官方定下的顶价，这意味着鸡肉供应已恢复稳定。

林家曾说：“政府给养鸡业者的补贴是为了弥补顶价措施和出口禁令的亏损。补贴将在8月31日结束，这显示活鸡出口可能很快就可以恢复。”

罗纳建迪8月1日在国会上说，马国的肉鸡产量已超出需求量6％。政府采取的多项措施，包括开放进口和禁止出口，已解决持续了几个月的肉鸡供应不稳定。

马国政府此前曾局部放宽出口禁令，包括于6月15日准许甘榜鸡、乌鸡和鸡肉加工食品恢复出口，但一直未决定何时恢复活鸡出口。

马国鸡肉占新加坡市场的三分之一。自从马国禁止出口后，新加坡改从巴西、泰国、印度尼西亚，以及澳大利亚等20多个国家进口鸡肉。

印尼一家农业食品公司宣布今年内要在民丹岛建三个新的养鸡场，向新加坡供应活鸡。

马国民主行动党国会议员黄书琪星期四在国会上批评政府禁止活鸡出口，结果丢失了庞大市场。她之后对本报说：“禁止出口的措施对马国肉鸡养殖业影响巨大，顾客跑了，如何找回来？”

（记者是《联合早报》吉隆坡特派员）