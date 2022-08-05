就台海局势发声明 亚细安外长吁各方最大限度保持克制

亚细安呼吁各方最大限度保持克制，避免挑衅行动，维护《联合国宪章》和《东南亚友好合作条约》所载的原则。“我们重申亚细安成员国对各自的‘一个中国’政策的支持。”

亚细安外长发表声明说，亚细安相邻地区最近的事态发展，可能导致大国之间的误判、严重对抗、公开冲突和不可预测的后果，并呼吁各方最大限度保持克制。

亚细安外长于星期四（8月4日）早上发表有关台海局势的声明。声明未提及“台湾”或“佩洛西访台”，但提到亚细安对国际和区域动荡局势表示关切，特别是“与亚细安相邻地区最近的事态发展”。声明说：“这可能会破坏本区域稳定，最终可能导致大国之间的误判、严重对抗、公开冲突和不可预测的后果。”

亚细安呼吁各方最大限度保持克制，避免挑衅行动，维护《联合国宪章》和《东南亚友好合作条约》所载的原则。“我们重申亚细安成员国对各自的‘一个中国’政策的支持。”

声明也说，世界迫切需要所有领导人的智慧和担当，以维护多边主义与伙伴关系、合作、和平共处与良性竞争，实现和平、稳定、安全，以及包容和可持续发展的共同目标。

“我们应该共同行动，亚细安愿意在促进各方之间的和平对话方面发挥建设作用，包括使用亚细安主导的机制来缓解紧张局势，以维护本区域和平、安全和发展。”

声明发表的同时，亚细安—中国扩大外长会议正在柬埔寨金边的索卡酒店举行。

形容亚细安中国战略关系 王毅：起步有力开局良好

中国国务委员兼外长王毅致开场白时形容亚细安和中国的全面战略伙伴关系“起步有力，开局良好”。他说，中国将着力为本区域和世界经济复苏提供更大动能，也为亚细安各国提供更多发展机遇。

去年11月，亚细安和中国将关系升级为全面战略伙伴关系。王毅说，短短半年多，中国和亚细安在各领域的合作都取得可喜的进展。

安全方面，王毅说：“双方加强战略沟通，携手应对各种外溢效应的挑战，共同维护了本地区得来不易的和平、稳定局面。”

贸易方面，王毅说，亚细安和中国共同实施区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），推进自贸区升级后续谈判的可行性研究。亚细安和中国继续互为最大的贸易伙伴，上半年贸易额超过4500亿美元（约6200亿新元），同比增长11.5%。

今年是亚细安—中国可持续发展合作年。王毅说，双方已开展20多项活动与合作，正在商谈共建清洁能源合作中心，将举行应对气候变化与生态环境对话。

王毅之后还出席了第23届亚细安加三外长会议。这场会议结束后不久，美国国务卿布林肯便于柬埔寨时间下午约1时（新加坡时间下午约2时）抵步索卡酒店。

中美外长虽同在一个酒店，但完全没有交集。布林肯下午在楼下宴会厅出席亚细安—美国扩大外长会议时，王毅则在楼上与一些国家进行双边会议。

布林肯：美国决心深化与亚细安关系

布林肯在扩大外长会议上说：“美国决心深化和加强我们与亚细安的伙伴关系，以应对当下的挑战、应对影响公民和所有国家的挑战。”

今年5月的亚细安—美国特别峰会上，亚细安和美国共同宣布于今年底将关系升级为全面战略伙伴关系。布林肯说，双方正在深化能源科技、医疗保健服务和去碳化等领域的合作，为全面战略伙伴关系奠定基础，以便将合作扩展到更多领域，包括海事安全、公共卫生，以及网络安全。