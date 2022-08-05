布林肯：美国“一中”政策不变 盼北京勿借机增加侵略性军事活动

美国国务卿布林肯星期四针对台海局势说，美国的“一个中国”政策立场没有改变，希望北京不要制造危机或寻找借口增加侵略性的军事活动。

布林肯星期四（8月4日）在金边出席亚细安—美国扩大外长会议，他致开场白时强调台海地区和平与稳定继续对美国有着持久利益。

他说，美国反对任何改变台海现状的单方面举动，特别是通过武力。他也重申，美国仍坚守以《台湾关系法》、中美三个联合公报和六项保证为指导的“一个中国”政策。“我要强调，我们的立场没有任何改变。”

以军演回应佩洛西访台湾 沙利文指中国不负责任

布林肯说：“我非常希望北京不会制造危机或寻找借口增加它的侵略性军事活动。我们和世界各国都认为，局势升温对任何人都没有好处，而且可能造成意料之外的后果，不符合任何人的利益，包括亚细安成员国，也包括中国。”

美国国家安全顾问沙利文则指，中国大陆以军事演习回应佩洛西台湾行是“不负责任”的。他警告局势可能失控。

沙利文在美国全国公共广播电台的访问中说：“我们认为中国的行为是不负责任的。”

沙利文说：“每当军队展开可能包含导弹试射、实弹射击、战斗机在空中穿梭、战舰在海上巡航的活动，发生擦枪走火的风险是真实存在的。”

他敦促中国缓和台海紧张局势，“我们希望中华人民共和国负责任地行事，避免局势升温，那可能导致台海上空或海域出现失误或误判。”

学者：风险与后果由台湾买单

美国智库德国马歇尔基金会亚洲项目主任葛来仪指出，中国国家主席习近平看似不愿挑起危机，但“如果解放军飞机以不同以往的方式接近台湾，如果它们进入台湾领空，那不管习近平的意愿如何，都有可能发生严重事件”。

中国外交部星期三称，制裁佩洛西的措施“该有的都会有”，暗示北京还有后续行动；葛来仪认为，佩洛西高调访问台湾带来的风险与后果，将主要由台湾买单。

据她分析：“中国采取一系列军事、经济和外交行动显示实力及决心的可能性不低，它将以各种方式惩罚台湾。”

中国星期三在佩洛西结束访台后暂停了与台湾的部分贸易，包括禁止台湾柑橘和部分鱼类输入，以及暂停向台湾出口天然砂。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院资深研究员梅农（Jayant Menon）接受《联合早报》电邮访问时指出，虽然北京方面可以通过制裁企业来“惩罚”台湾，但作为台湾最大的贸易伙伴，中国本身将“付出代价”，许多国家也会受牵连。

他说：“这次的入口禁令首当其冲的是台湾的食品出口商，但中国的消费者也会受波及。北京接下来如果将贸易禁令扩大至制造领域，特别是半导体和电子产品领域，造成的冲击和影响将更广泛。”