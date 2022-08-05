采纳新加坡模式 曼谷拟建小贩中心解决脏污拥堵问题

曼谷市府物色了超过100个地点，计划效仿新加坡建造小贩中心集中摊贩，以解决街头熟食摊贩造成的卫生及街道拥堵问题。市政府首席战略和财务顾问柯莎拉说，新加坡的小贩中心是政府解决街头摊贩问题的理想模式。她透露，当局已物色了超过100个适合建小贩中心的地点。

（曼谷讯）泰国首都曼谷计划效仿新加坡建立小贩中心，以永久性解决街头熟食摊贩造成的卫生及街道拥堵问题。目前，市政府已开始进行清理工作，并物色了超过100个适合兴建小贩中心的地点。

年底前制定摊贩营业准则

据《曼谷邮报》报道，随着曼谷街头摊贩的数量不断增加，市政府决定效仿新加坡的模式，将摊贩迁移到小贩中心。

虽然街头摊贩是曼谷的文化和旅游标志，并成为每年吸引游客到曼谷游玩的卖点，但它也引发卫生隐忧，并造成交通拥堵的情况。

曼谷新市长查差早前说，政府要为街头摊贩问题寻找解决方案，确保小贩们在为曼谷居民提供廉宜食物的同时也能谋生。查猜说，当地居民都很支持市政府设立小贩中心的计划，认为这对小贩和顾客都有好处。

市政府首席战略和财务顾问柯莎拉受访时说，新加坡的小贩中心是政府解决街头摊贩问题的理想模式。

善用快速公路下方空地

柯莎拉说，政府正在物色适合兴建小贩中心的地点，并为摊贩制定一套营业准则，这项工作料在今年底完成。她透露，当局已物色了超过100个适合建小贩中心的地点。

据了解，市政府考虑将快速公路下方的空地作为兴建小贩中心的地点，并已和有关当局展开商议。其中一些地主也同意低价出租私人土地。

自2014年以来，曼谷市政府清理了上百个摊贩密集的区域，驱逐了过万名小贩。但为了保留曼谷的街头美食文化，现任市政府计划在指定地区让小贩们摆摊。

市政府指出，在2011年，曼谷允许街头摊贩在773个地点做生意。后来，市政府与前市长阿斯温合作进行清理工作，曼谷如今只剩下171个地点可供街头摊贩营业。

不过，政府的清理工作也遇到不少阻力。其中有不少小贩置若罔闻，继续占据人行道。一些政府官员也被指收贿，允许摊贩继续在街头摆摊。

对于市政府计划将街头摊贩迁移至小贩中心或到指定摊贩区，曼谷摊贩们喜忧参半。

售卖烤猪肉的小贩帕薇娜告诉《曼谷邮报》，她担心搬迁后她会失去常客的光顾。“当局可以强制街头摊贩搬迁到指定地区，却不能强制顾客到指定地区购买食品。”

泰式炒粿条小贩幕乌也有同感，他担心小贩中心的租金昂贵。“我不知道新地点的租金有多便宜……我目前支付的租金是这个邻里最低的。”

幕乌认为，市政府应该让新摊贩到小贩中心营业，毕竟他们还没有熟客。至于已在街头摆摊许久的摊贩，当局可另作安排，确保行人和小贩们能够共用人行道。