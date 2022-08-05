拍摄反政府游行纪录片 日籍制作人被缅提控

（仰光综合电）因拍摄反政府游行而在缅甸被捕的一名日本纪录片制作人被控违反移民法以及鼓动异议分子反对军政府。缅甸军政府星期四（8月4日）发布文告说，被拘留和提控的是26岁日本男子久保田彻（Toru Kubota）。

鼓动异议分子反对军政府属于违法行为，最高刑罚为监禁三年；违反移民法的最高刑罚则是监禁五年。

久保田彻7月30日在仰光拍摄示威活动时被捕，与他一起被扣留的还有一男一女两名缅甸人。当局也没收了他们的相机等设备。

一名安保消息人士透露，久保田彻“健康良好，关押在警局时，日本使馆人员曾去探视他”。久保田彻被控后，转移到仰光永盛监狱。缅甸军方自去年2月发动政变夺权以来，除了暴力镇压反政变示威，也压制新闻自由，包括吊销媒体公司的营业执照以及逮捕记者。

截至3月仍有48记者被拘

媒体监督组织Reporting ASEAN的资料显示，截至今年3月，仍有48名记者遭缅甸军政府扣留。

久保田彻曾制作关于缅甸罗兴亚穆斯林以及缅甸移民和种族课题的纪录片。他是第五名在缅甸被捕的外国记者。之前被拘留的两名美国记者、一名波兰记者和一名日本记者最终都获得释放，并递解出境。

日本与缅甸军方长期保持关系，日本也是缅甸最大捐助国。去年4月，日本记者雪木北澄被缅甸安全部队拘留，被指散播有关反军政府示威的“虚假消息”。约一个月后，缅甸军政府“在日本特使的请求下，以及考虑到缅甸与日本至今的友好关系”，决定释放雪木北澄。