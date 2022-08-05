国会公共账目委员会： 马国已付承包商60.8亿令吉 六战斗舰无一完工

（吉隆坡综合讯）马来西亚国会公共账目委员会揭露，政府2011年同意以91亿2800万令吉（约28亿2800万新元）建造六艘濒海战斗舰（LCS），至今已支付60亿8300万令吉给承包商，但承包商连一艘战斗舰都尚未交付海军。

国会公共账目委员会（公账会，PAC）主席黄家和星期四（8月4日）发布声明说，承包商原本2019年4月就必须交付首艘战斗舰，并在今年8月交付其余五艘，但至今一艘战斗舰都尚未完工。这项造舰计划是马国历来数额最庞大的军购案。

10次致函阿末扎希纳吉等前海军首长力阻决定不果

公账会也发现，主要承包商莫实得海军船坞公司（BNS）违例以其中约4亿令吉的造舰拨款偿还其他债务。黄家和说，这家公司的财务状况糟糕，它截至2018年共积欠供应商8亿零100万令吉，积欠金融机构的款项则有9亿5600万令吉。

黄家和透露，一批估计总值17亿令吉的建造战斗舰器材还收在仓库里，估计其中约15%器材已经过时。他也说，时任国防部长阿末扎希当时不理海军的意见，只根据承包商的要求而改变战斗舰的设计。他透露，前海军首长阿都阿兹向公账会供证时，形容阿末扎希的决定是“严重错误”。他说，阿都阿兹曾10次致函阿末扎希与前首相纳吉等人，但无法改变结果。

公账会2020年12月开始调查此案，至今已召开八次听证会。遭传召者包括阿末扎希、阿都阿兹，以及莫实得海军船坞公司的负责人。

阿末扎希2009年4月至2013年5月担任国防部长，接着由希山慕丁接任至2018年5月。希盟政府2018年5月上台后，国家诚信党主席莫哈末沙布出任国防部长，直到2020年2月底“喜来登事件”导致希盟政府垮台为止。换言之，此案可能涉及国阵和希盟政府的三名国防部长。