四党结盟 马哈迪宣布成立“祖国行动阵线”

（布城综合讯）马来西亚反对党祖国斗士党创办人及前首相马哈迪宣布，他将与另三个政党组成“祖国行动阵线”的马来族联合阵线，放眼在来届大选角逐全国222个国会选区中的120个以组建联邦政府。

马哈迪也是祖国斗士党总主席。他星期四（8月4日）下午在布城的首要领导基金会召开记者会说，“祖国行动阵线”（Gerakan Tanah Air，简称祖阵）成员包括祖国斗士党、马来右翼政党土著权威党、泛马回教阵线，以及印度族回教徒国民联盟政党（IMAN）。

限马来族与回教徒参与 主力对抗巫统

马哈迪说，祖阵仅限马来族和回教徒参与，成立目的为了对抗巫统。他强调，祖阵的宗旨是维护马来人权益和回教议题，首要任务是解决马来族的贫困问题。

他表示，祖阵是一个阵线而非政党，因为政党会分裂民众，但祖阵的目标是团结国民。

他说，还有其他许多马来非政府组织也准备加入祖阵，他将在稍后安排会议讨论。马哈迪之前已经拒绝与希盟主席安华或国盟主席慕尤丁合作。

97岁的马哈迪数十年来曾参与多个政党。他1946年加入巫统，1981年7月至2003年10月担任巫统主席。他2016年2月底退出巫统，同年9月成立土著团结党并出任总主席。他隔年率领土团党加入希盟并担任希盟总主席。土团党2020年5月开除马哈迪后，他同年8月成立祖国斗士党。