柬埔寨检查所有外国人住所 捉拿非法入境与人口贩子

（金边讯）柬埔寨在美国最新的《人口贩运报告》中被降级后，柬内政部宣布排查所有外国人的住所，以找出潜藏的人口贩子。

《金边邮报》上星期报道，柬埔寨内政部长沙肯（Sar Kheng）在警察学院的毕业典礼上指出，当局将检查所有外籍人士的住所，包括受雇于企业、私营公司和投资公司的外国人。外交官的住所则可豁免。

沙肯说：“检查他们的住处不为别的，只为查明他们是否合法入境柬埔寨，以及是否持有工作准证，因为我们必须找出那些人口贩子。”

他警告，犯罪分子可能利用贩卖人口得来的钱，资助恐怖主义并导致大规模杀伤性武器扩散。

强调行动是为促进人权

沙肯强调，这次行动是为了促进人权。“我们必须正确和有效地进行检查，不得以任何方式侵犯或影响被检查对象的权利。”

美国国务院7月发表的《人口贩运报告》将柬埔寨从原本的第二级观察名单，降到第三级。柬埔寨自2016年以来一直被列入第二级观察名单，今年首次被降级。

报告指柬埔寨政府没有完全达到消除人口贩运的最低标准。即便冠病疫情可能削弱政府打击人口贩运的能力，但报告认为柬埔寨没有做出重大努力。

柬埔寨内政部国务秘书兼反人口贩运委员会副主席朱文英（Chou Bun Eng）此前受访时反驳说，报告内容与柬埔寨政府打击人口贩运的努力不成正比。 “我们已全力以赴，但我们努力的成果却遭到不公平的评价。”