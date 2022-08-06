马国大选脚步逼近华巫选民两样情 分析：华人对政治感失望 马来人有较大期待

马国时事评论员蓝志锋接受《联合早报》访问时说，华裔选民的普遍情绪是对政局感到失望和沮丧。“他们大部分是希盟的支持者，由于过去四年政治动荡，很多人认为手中的一票已无法改变大局。”

马来西亚全国大选的脚步逼近，但各族选民对投票的热衷度不一。

政治观察家认为，马国2018年大选后出现政权更替，导致支持希望联盟（希盟）的华裔选民对政治感到失望；相反的，马来选民对大选有较大期待，希望能投选出稳定的政府。

马国本届国会任期要到明年7月15日才届满，但朝野政党已展开部署，准备迎战下届大选。首相依斯迈沙比里7月31日主持国阵大会开幕时也透露：“大选不远了”。

虽然大选课题已在政党之间炒热，但马国社会的选举氛围还是相当冷淡。其中，许多华裔选民对大选持消极态度。

在雪兰莪州经营电器生意的沈宏桦（50岁）接受《联合早报》访问说，下届大选他选择不投票。“主要是因为很失望，希盟上台后没兑现承诺，而且执政不久后就倒台。选了等于没选。”

马国在2018年经历了历史性的大选，促成执政超过60年的国阵政府倒台。不过，希盟政府执政不到两年，就在2020年初的“喜来登事件”中被推翻。上届大选至今，马国已换了三个首相。

上届大选专程从新加坡回国投票的赖健煌（37岁，辅导员）说，他尚未决定要不要回乡投票。“3月的柔佛州选举我没投票，有点倦怠了。”

马国时事评论员蓝志锋接受《联合早报》访问时说，华裔选民的普遍情绪是对政局感到失望和沮丧。“他们大部分是希盟的支持者，由于过去四年政治动荡，很多人认为手中的一票无法改变大局。”

马六甲和柔佛州选举显示华裔投票率明显下降

在2021年11月的马六甲州选举，以及2022年3月的柔佛州选举中，华裔选民的投票率明显下降。在马六甲，华裔选民的投票率只有55％，较2018年的71％下跌近两成。柔佛州的整体投票率仅有54.92％，华裔选民的投票率估计不到50％。

蓝志锋说：“州选举的投票率或许无法反映全国的情况，但反映出选民对政治的观感和关注已下跌了。”

马国默迪卡民调中心主任依布拉欣（Ibrahim Suffian）对《联合早报》分析，马国不同族群对大选的观感不同，华人社会感觉遭到背叛，但马来社群并不这么认为。“马来人对目前的政治情况没有太强烈的反感。”

依布拉欣说，马来人在州选举的投票率还是相当高，马来选民普遍上也寄望通过选举来达到政治稳定。

雪兰莪州万挠居民艾那（Aina Sharif，34岁，银行职员）受访说：“政党分分合合，但我们可投选出属意的政党和议员，履行公民责任。”

由于选民对选举的态度转淡，加上下届大选的战况料不比上届激烈，受访观察家都认为，下届大选的投票率将低于2018年的82.32％。

蓝志锋认为，朝野政党必须重新燃起选民对大选的期待及对未来的想象，包括派出有口碑的候选人，以鼓励更多选民投票。

依布拉欣则说，各政党最大的挑战是吸引年轻选民。他指出，马国落实18岁自动登记选民的政策后，选民人数增加约40％，可见年轻选民是主导选举结果的关键。

“问题是，各族的年轻选民都对政治不感兴趣，甚至可能拉低下届大选的整体投票率。”

（记者是《联合早报》 ）