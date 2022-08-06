不满首相取消会面 传马土团党考虑退出政府

（吉隆坡综合讯）马来西亚首相依斯迈沙比里原定星期四（8月4日）下午与土著团结党总秘书韩沙再努丁会面，但依斯迈临时取消会面而引起土团党不满。

有消息指土团党考虑退出政府，直接让依斯迈政府倒台。

土团党宣传主任旺赛夫星期五在吉打的记者会指出，依斯迈原定星期四下午2时30分会见韩沙再努丁，但临时宣布取决会面。“土团党希望首相尊重国盟，就如他尊重希盟那样。我担心，依斯迈重蹈旧巫统的覆辙。”

旺赛夫说，国盟与土团党主席慕尤丁去年8月辞去首相职务后，最多国会议员支持依斯迈出任首相的政党联盟就是国盟。

《星报》星期五引述一名沙巴的国盟领袖的消息指出，土团党8月2日召开最高理事会会议时，与会者都同意若无法说服依斯迈履行与国盟之间的协议，土团党的最后手段就是退出政府。

至于依斯迈取消会面后，土团党是否将召开最高理事会讨论此事，宣传主任旺赛夫说，土团党尚未决定怎么做。“但我想国盟各成员党都应该开会讨论。最重要的是，国盟最高理事一定要讨论此事。”

慕尤丁今年7月说，依斯迈上任前曾与国盟签署“副首相协议”，同意土团党代表出任副首相，换取土团党对他的支持。协议也规定依斯迈解散国会前，必须先咨询土团党。

国盟最高理事会7月28日发表声明表示，国盟对依斯迈迟迟未兑现双方之前的协议而失望。内政部长及国盟总秘书韩沙再努丁当时说，国盟近期将派代表见依斯迈，希望依斯迈尽快履行与国盟签署的协议。韩沙再努丁原本计划星期四与依斯迈讨论副首相人选等议题。