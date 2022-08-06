佐科：印尼须保持谨慎 明年经济或会很糟糕

（雅加达综合电）印度尼西亚经济第二季度交出了一张漂亮的成绩单，但印尼总统佐科警告要对经济形势保持谨慎，并称明年经济可能会很糟糕。

根据印尼国家统计局星期五（8月5日）公布的最新数据，在大宗商品价格上涨推动出口的情况下，印尼经济在今年4月至6月加速增长，同比增长5.44%，这是该国一年来最快的增长率。

数据显示，印尼第二季度出口同比增长近20%，相比之下，上一季度出口增长为16.22%。而食品饮料、采矿、建筑、运输和仓储的扩张速度比上一季度快。

尽管经济数据看似健康，但佐科预测在冠病大流行病和乌俄战争造成的经济、粮食和能源危机的影响下，2023年将是黑暗的一年。

印尼新闻网站“时代网”引述佐科在一场活动上发表的话说，他不久前与联合国秘书长、国际货币基金组织和七国集团（G7）领导人交谈时，各方表示明年将是黑暗的一年。 佐科说，这不仅是对印尼而言，对全世界也是如此。

佐科透露，根据他从世界银行得到的信息，明年可能有多达66个国家会因经济状况不佳而崩溃。

据他所知，最初数据显示仅有九个国家会面临这样的情况，但随后就增至25个国家，而后进一步增至42个国家，最后演变成66个国家。

令人进一步拉响警报的是欧洲、澳大利亚和美国等几个大国的经济增长出现下滑，而人民收入的增加则被商品价格上涨和通货膨胀率所抵消。

分析师：第二季强劲增长

不意味着经济前景美好

分析师也认为，现有的良好经济数字并不意味着美好的前景。

英国经济研究咨询公司凯投宏观的分析师莱瑟在一份报告中指出，印尼第二季度显示“强劲的增长，但随着逆风的增速，这样的形势不会持续下去”。他预测，下来印尼出口将受到商品价格下跌和全球增长放缓影响。

印尼央行上个月下调了对今年经济增长的预测，表示全球经济放缓将削弱出口，而国内通胀上升将减缓消费复苏。