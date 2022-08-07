亚细安缅特使： 国内和平进程须取得进展 缅甸才能重回亚细安会议

（金边综合电）亚细安决定继续把缅甸军政府领袖排除在亚细安会议外，直到军政府在推动国家和平计划方面取得具体进展。

亚细安缅甸问题特使布拉索昆星期六（8月6日）在新闻发布会上宣布亚细安的上述决定。布拉索昆是柬埔寨外交部长，也是第55届亚细安外交部长会议及系列会议的主席。在柬埔寨首都金边举行的本届亚细安外长会议已在5日闭幕。

布拉索昆说，要让亚细安改变不邀请敏昂莱出席亚细安所有会议的决定，缅甸军政府就“必须采取明确行动，让我们看到缅甸和平进程取得进展”。他也坦承，至今没看到缅甸内战的任何一方有结束战斗的意愿，关键就在缺乏互信。

特使：我不是超人

超人也解决不了缅甸问题

缅甸军人去年2月1日发动政变，推翻民选政府夺权后，全国各地普遍发生反政变示威，军方以武力镇压。亚细安去年4月与敏昂莱就缅甸局势达成五点共识，包括停止暴力镇压、与缅甸国内各方进行建设性对话、委任一名亚细安特使促成对话、接受人道救援，以及允许亚细安特使访缅。不过，缅军政府一直未能落实这些共识，流血冲突持续，外交努力也陷入停滞。

缅甸军人政变后已两度赴缅斡旋的布拉索昆坦言，缅甸问题难以在短期内取得重大进展。“我只是特使，不是超人……我想连超人也没法解决缅甸问题……一两次会议是无法解决问题的，谈判需要好几年时间……特使才去了缅甸两回，就有人开始失去耐心，要求看到成果。”

他透露，他可能在下月初第三度访缅，但还要看五点共识的落实进度，以及军政府是否继续处死政治犯而定。“我很明确地公开说，如果执行更多处决，我们就会重新考虑。”缅甸军政府近日不顾柬埔寨首相洪森亲自出面请求，处决了四名异议分子。

第55届亚细安外长会议与系列会议星期五发布的联合公报指出，缅军政府在及时和完整地落实五点共识方面，进展有限且缺乏承诺，让亚细安各国深感失望。他们因此建议，在今年11月的亚细安峰会上评估缅甸国家管理委员会落实五点共识的进展，以斟酌下一步的决策。

在亚细安内部带头要求对缅采取更强硬行动的马来西亚日前说，若在年底的亚细安峰会之前五点共识的落实仍未见进展，缅甸可能被暂时吊销亚细安成员国资格。联合公报也要求缅军政府在布拉索昆到访时，允许他会见“所有相关人士”，包括目前仍被囚禁、禁止与外界接触的原民选政府领导人翁山淑枝。