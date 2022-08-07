首相依斯迈： 国盟若撤支持 马将解散国会举行大选

马国首相依斯迈沙比里说，如果土团党及国盟撤回对他的支持，现任政府将垮台，那马国只能解散国会举行大选。如果现任政府依然获得足够支持，那他会在适当时候才解散国会。

（沙登／吉隆坡综合讯）马来西亚首相依斯迈沙比里说，如果土著团结党及国民联盟（国盟）撤回对他的支持，意味着现任政府垮台，那他唯有解散国会以举行大选。

他强调，马国奉行民主制度，任何政党都可以自由选择及做决定。不过他说，土团党或国盟至今没有正式表态，有关说法只是媒体引述消息人士的报道，因此，他“不能根据传闻来采取行动”。

依斯迈星期六（8月6日）出席农业、园艺及农业旅游展销会开幕礼后，在记者会上被询及国盟可能撤回对他的支持一事时说：“最重要的是，如果撤回支持、如果政府垮台，就须面对相应的后果，必须举行大选。如果所有人都准备要大选，那我们就提前大选。不管会出现什么情况，我们都准备好随时面对大选。”

他也说，如果现任政府依然获得足够支持，那他会在合适的时机才解散国会。

依斯迈临时取消原定星期四（8月4日）下午与土团党总秘书韩沙再努丁的会面后，随即有消息指国盟可能撤回对首相的支持，以抗议依斯迈没有履行协议，委任土团党代表为副首相。

土团党：不曾决定

要撤回对依斯迈支持

对此，土团党多名领袖表明，党不曾决定要撤回对依斯迈的支持。土团党副主席莫哈末拉兹强调，土团党不会随意撤回支持。

也是教育部高级部长的他星期六到布城一所学校出席活动后受询时说：“在与首相展开进一步探讨之前，我们不会随意撤回支持。对土团党而言，相比起副首相一职，当前更重要的是关注教育转型的工作、执行政府的政策及专注于国家面临的问题。”

土团党最高理事莫哈末法依兹指出，党最高理事会确实曾开会讨论国盟退出政府的课题，但并没有任何议决。“我们只是讨论了可能出现的局面，没有做出任何决定。”

他强调，土团党仍支持依斯迈的领导，国盟也没有因为依斯迈不委任土团党领袖出任副首相而要撤回对首相的支持，并指有关的新闻报道是子虚乌有。

《星报》星期五引述一名沙巴国盟领袖指出，土团党8月2日召开最高理事会会议时，同意若无法说服依斯迈履行与国盟之间的协议委任副首相，土团党的最后手段是退出政府。