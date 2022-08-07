强调将坚定履行防务协议 布林肯：菲律宾是美国“不可取代”盟友

（马尼拉综合电）美国国务卿布林肯说，菲律宾是美国“不可取代”的盟友，并强调华盛顿将坚定履行美菲防务协议。

布林肯星期六（8月6日）到菲律宾进行访问，在马尼拉总统府与小马可斯会晤。这是小马可斯6月30日就任菲律宾总统以来接待的最高层级美国官员。

布林肯告诉小马可斯，在当前的地缘环境，美菲联盟益发显得重要。他说：“这联盟强大，而我相信还可以变得更强大。”

小马可斯也称菲律宾和美国之间关系特殊。

布林肯与菲外长马纳罗召开联合记者会时，也强调华盛顿坚守1951年签订的《美菲共同防御条约》。布林肯说：“我们会一直支持我们的伙伴，务必记住这点。”他指出，一旦菲律宾受到武装袭击，美国将按照共同防御条约，出手协助菲律宾抵御外敌。

菲律宾与中国在南中国海有主权争端，而在布林肯访菲之际，中国大陆正在台海周边举行军事演习以回应美国众议院议长佩洛西访台。在星期四和星期五的演习中，中国大陆发射了弹道导弹，并在台湾周边部署战斗机和军舰，台湾距离菲律宾北部大约400公里。军演星期六继续进行。

小马可斯说，佩洛西访台凸显了区域形势的紧张程度，但他不认为这加剧了紧张局势。

菲外长：菲美可探讨

开启海上联合巡逻

美菲官员星期六讨论举行联合军事训练、协助菲律宾实现军队现代化。马纳罗说，菲美可以探讨依据共同防御条约，开启海上联合巡逻。双方也承诺在食品保障、防疫工作、清洁能源、应对气候变化方面紧密合作。

菲官员说，美国总统拜登邀请小马可斯访美，但日期未定。

菲律宾长期以来是美国的盟友，不过菲律宾上一任总统杜特尔特改而亲华疏美，向中国靠拢。目前北京也正设法拉拢小马可斯政府。对于中美竞相示好，小马可斯已表明将在中美之间取得平衡。

菲律宾大学政治系教授克拉夫特指出，美国希望通过布林肯之行，确保菲律宾继续是美国在本区域的亲密盟友，特别是因为马尼拉靠近台湾。他说：“美国在小马可斯政府成立之初就向菲方投注很多注意力，以防中国有机可乘……美国要确保菲律宾继续与其保持同盟关系，而不是走向另一个极端，改而与中国结盟。”