扎夫鲁否认预算案将提前在9月提呈 马国11月是否大选仍未知

（吉隆坡综合讯）马来西亚财政部长扎夫鲁否认政府将提前提呈2023年财政预算案，为提早大选铺路。他强调，预算案会按原定时间表，于10月28日在国会提呈。

他星期天（8月7日）出席吉隆坡市政厅竞跑活动时，被询及有消息指政府可能9月就提呈明年度预算案一事说：“这是谣言。据我所知，到目前为止，预算案仍然会在10月28日提呈，和国会时间表一致。”

根据马国下议院官方网站发布的会议时间表，扎夫鲁将于10月28日下午4时提呈明年度预算案；预算案的辩论和总结阶段则在10月31日至12月8日。这意味着，这段期间不太可能大选。

马国媒体之前引述消息人士指出，巫统内主张提早大选的一派希望政府提前在9月提呈预算案，以便在11月举行大选。因此，首相依斯迈可能在明年度预算案提早在9月提呈后，就宣布解散国会，举行第15届大选。

尽管扎夫鲁否认会提早提呈预算案，政治观察员也认为依斯迈提前大选的意愿不大，但最新消息指出，巫统为首的国民阵线（国阵）8月15日将召开最高理事会会议，商议大选备战事宜。

《星报》引述国阵内部消息人士指出，国阵的计划是争取在今年11月举行大选，因此，现在就须开会讨论及了解基层的准备情况。

消息人士说：“这场会议主要是讨论国阵备战大选的工作，以及各成员党领袖的反馈意见。（国阵及巫统署理主席）莫哈末哈山预计会跟我们分析国阵在州层级的强项和弱点。”

莫哈末哈山目前正跟其他国阵领袖巡访全马各地，了解国阵基层的状态。

林冠英：若今年内大选 明年将面临经济衰退

此外，消息人士指出，第15届大选很可能在10月政府提呈预算案后举行，这是考量到预算案的各项政策能让选民“感觉良好”，有助国阵争取选民支持。

在野党民主行动党全国主席林冠英不赞同今年内大选，并指政府若一意孤行，代价会是在明年面临经济衰退。

林冠英是希望联盟执政时期的财长。他星期天发声明说：“国家经济利益决定了大选应在明年而不是今年举行。政府应停止对今年举行大选的执念，专注于做好自己的工作，防止国家经济在明年陷入衰退。”