建筑违例鲁莽导致他人死亡 泰失火夜店老板被捕

（曼谷综合电）泰国东部春武里夜店火患造成至少15人丧命，泰国警方昨天逮捕了夜店老板。

距离首都曼谷东南方约150公里的春武里省莎打厝（Sattahip）的“Mountain B”夜店8月5日凌晨时分发生大火。根据当地救援部门，截至6日，死亡人数已攀升至15人，另有38人受伤。死者介于17岁至49岁，多数被发现挤在入口处和洗手间里，遗体严重烧伤。

泰国首相巴育在事故发生后下令彻查事故原因，并要求各地加强娱乐场所安全检查。

春武里一名高阶警官7日证实，在警方发出逮捕令后，Mountain B夜店老板庞西里已经主动投案。该名警官说：“目前这名店主还在拘留中，警方明天会申请法院授权，在调查期间继续还押。”

28岁的庞西里将面对多项指控，包括鲁莽导致他人死亡和无执照经营酒廊，鲁莽导致他人死亡罪名成立者，可被判最高入狱10年和最高20万泰铢（约7712新元）罚款。

根据莎打厝市长纳隆，出事夜店在2018年获准作为露天餐厅经营，从未取得酒廊执照。调查人员透露，夜店的内部空间其实很小，根本无法容纳大量客人，违反了建筑管制法。据悉，大火发生时，夜店内有100多人。

此外，夜店的隔墙都是易燃的吸音泡棉，以致事发后火势加速蔓延，消防员花了三个多小时才将火势控制住。

曼谷市政府7日也透露，当局最近对该市400家酒廊进行安全检查后，已下令暂时关闭其中83个安全标准未达标的酒廊。曼谷当局是在商业中心是隆（Silom）区一家夜店不久前发生火患后，决定加强对夜店的检查。