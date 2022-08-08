称只要政治抱负相同 陆兆福：民行党不排除大选后与巫统合作

（吉隆坡综合讯）马来西亚反对党民主行动党秘书长陆兆福说，他不排除民行党在来届大选后会与巫统合作，因为“政治上一切皆有可能”。

他接受网媒“自由今日大马”访问时指出，自2018年大选后，马国政治发生了巨大变化，尤其是再也没有一党独大，提高了各党合作的可能。

他说：“我不排除任何可能，重要的是我们须有相同目标。对民行党来说，加强及巩固希望联盟（希盟）是最重要的……我们要推动改革，我们的主要议程是善治，希望看到政府更廉洁及打击贪腐。”

他强调，民行党愿意与任何有同样抱负的政党合作，但相关合作只会在第15届大选后才展开。

此外，针对首相人选，陆兆福指出，民行党坚定支持人民公正党主席安华为希盟的首相人选。不过他说，若来届大选没有政党在国会中获得明显多数议席，此事可能须妥协。

马华：骂巫统几十年 民行党为政权合作没底线

他说：“安华作为希盟主席，是当然的（首相）人选，但我认为这很大程度上取决于来届大选的结果。”

对于民行党表明不排除和巫统合作，马华总秘书张盛闻批评民行党为了政权毫无底线。他星期天（8月7日）在面簿发文说：“火箭（民行党标志）换了秘书长，不变的是骨子里还是想要和巫统合作。火箭几十年来骂巫统是种族主义政党、贪腐滥权、大恶魔，现在为了政权可以谈合作？还有政治底线吗？”