农家增产出口禁令却未除 马国市场充斥“超龄鸡”

活鸡出口禁令未如预期般解除，马来西亚一些农场出现生产过剩的情况，导致国内市场被迫吸纳“超龄鸡”。柔佛州中小型家禽业协会指出，不少农场仍持续亏损，盼政府能尽早解除禁令。

马国农业及食品工业部长罗纳建迪上星期四（8月4日）在国会上说，政府计划在本月底停止给养鸡业者发放顶价补贴。但至于何时恢复活鸡出口，则须检讨国内的肉鸡生产及供应后再做决定。

鸡农上月增产以备出口 如今得耗饲料多养七天

柔佛州中小型家禽业协会总务刘佳龙接受《联合早报》访问时说，随着国内的肉鸡供应回稳，许多业者预测政府会在7月宣布解除出口禁令，因此纷纷提高生产。不料，禁令至今未解除，让业者进一步蒙受亏损。

“柔佛州一些农场上个月就开始增产，以期能在禁令解除后，有足够的鸡可出口到新加坡，结果却出现生产过剩的情况。”

刘佳龙指出，过剩的鸡将分销到国内市场，但由于市场能吸纳的数量有限，农场得将原本须在第38天售出的肉鸡，继续饲养至45天。

“这就是所谓的‘超龄鸡’。这不但加重业者的饲养成本，也提高了鸡的死亡风险。”

马国在6月1日起暂停每月出口约360万只活鸡，以稳定国内的鸡肉供应与价格。政府也规定从7月1日起，西马的标准净鸡零售顶价为每公斤9.40令吉（下同，约2.90新元）。不过，罗纳建迪8月1日在国会上说，经政府采取多项管制措施后，马国的肉鸡产量已超出需求量6％，一些地方的鸡肉售价更低于政府所设下的顶价。

雪兰莪州首邦市巴刹的鸡肉摊贩利端（Ridzuan）受访时说，肉鸡的供应在过去几周相当充足，价格也已恢复正常，并没有出现之前成本高于顶价的情况。

另一陈姓摊贩则说，早前肉鸡供应短缺，是因为农场不愿承担顶价亏损而减产。政府给养鸡业者发放补贴后，供应基本上已恢复。

业者也透露，7月初哈芝节期间牛肉的需求量大增，进而削减了市场对鸡肉的需求，导致肉鸡供应出现过剩。

马国政府自2月起给养鸡业者发放了总值11亿令吉的顶价补贴，以弥补业者的亏损。但刘佳龙说，由于补贴的申请过程繁琐，他和许多业者至今都未收到政府批下的补贴金。他也透露，不少业者还是面临亏损，一些中小型农场目前需靠赊账来维持营运。

他指出，活鸡出口禁令实施两个月来，已对当地养鸡业造成伤害，他呼吁政府尽早允许恢复活鸡出口，以重拾市场的信心。