许通美：试图削弱联合国海洋法公约 不符合中国自身利益

新加坡巡回大使许通美教授说，《联合国海洋法公约》（UNCLOS）是国际法秩序的重要支柱，为亚细安及多国的海洋权益提供了保障。他认为，中国试图削弱UNCLOS，并不符合中国的国家利益；与此同时，他也呼吁美国以身作则，核准这份公约。

许通美星期一（8月8日）参加印度尼西亚外交政策协会举办的“东南亚讲堂”线上讲座时说，UNCLOS不是西方的产物，而是150多个国家共同制定的公约。其中，发展中国家在磋商和采纳的过程中扮演了重要的角色。

UNCLOS在1982年通过，并于1994年正式生效。当时，担任第三届联合国海洋法会议主席的许通美有份参与UNCLOS的制定。

许通美说，除了柬埔寨以外，亚细安的其他九个成员国都是UNCLOS的签署国。他认为，UNCLOS对亚细安至关重要，尤其是在处理与中国的南中国海纠纷上。

“我想提出的是，中国虽参与了公约的制定并且是签署国，但近来它却试图削弱UNCLOS的重要性。”

在亚细安国家当中，越南、菲律宾、马来西亚和文莱是南中国海的主权声索国。其中，菲律宾选择寻求海牙仲裁庭裁定它和中国之间的领土纠纷。2016年，海牙仲裁庭判定中国以“九段线”对南中国海的主权声索没有法律依据，但北京对这场诉讼坚持不参与和不接受的立场。

许通美坦言，国际法在执行机制上存在局限。由于这项诉讼是双边的，裁决仅在菲律宾和中国之间具有约束力。而鉴于与中国的利益关系，亚细安整体上始终对这项重要的裁决保持沉默。

许通美吁美国核准公约

许通美指出，中国拥有很长的海岸线，是UNCLOS最大的受益国之一。“削弱UNCLOS并不符合中国的国家利益，因为公约从根本上上保障中国的利益。”

此外，尽管美国称已履行相关国际法，但至今却仍未核准UNCLOS。

许通美说，美国的处境尴尬，它要中国遵守公约，但自己却不是签署国。“我要呼吁美国参议院做正确的事。因为你让自己的政府难堪，并且在损害国家的利益。”