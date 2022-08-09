以11月举行大选进行备战 陆兆福吁希盟各党 敲定候选人以共同标志上阵

（吉隆坡综合讯）马来西亚在野的民主行动党秘书长陆兆福说，民行党将以11月举行大选来进行备战。他呼吁希望联盟在短期内敲定各成员党的候选人，并使用共同的标志上阵来届大选。

陆兆福星期天（8月7日）在记者会上说：“我们预料到大选的步伐越来越快，不能排除大选会在近期内举行。”

马国本届国会任期将在明年7月15日才届满，但首相依斯迈沙比里此前透露，大选可能很快就举行。

陆兆福说，民行党已设定一个目标，即三个月内可能举行全国大选。“虽然还是会有变化，但至少党内须有心理准备，也有实际的准备工作。”

他披露，他已下令民行党在全国各地的党部备战，包括加强与选民互动，并协助查询选民身份，以免在国会解散时措手不及。

他也呼吁希盟在短期内敲定各成员党候选人，并尽快决定选举细节，包括上阵标志、选区分配和竞选宣言等。他说：“民行党的立场是希望所有成员党都以共同的希盟标志上阵。这除了可以展现团结的形象，也可确保竞选团队之间有合作精神。”

陆兆福担心若希盟成员党——民行党、公正党和诚信党都用不同标志上阵，会引起民众误会，以为三党已不是同一阵线。

他在提到议席分配谈判时也透露，在一些选区，希盟三个成员党会分别上阵国会议席和州议席。

依斯迈沙比里8月4日临时取消与土著团结党总秘书韩沙再努丁的会面后，随即有消息指国盟可能撤回对首相的支持，以抗议依斯迈没有履行协议，委任土团党代表（国际贸易及工业部高级部长阿兹敏）为副首相。

依斯迈8月6日回应这项传言说，如果土团党及国盟撤回对他的支持，现任政府将垮台，马国只能解散国会举行大选。

对此，陆兆福星期一（8月8日）在民行党总部召开记者会时说，他相信土团党不会撤回对依斯迈的支持，因为这样将导致他们失去部长职位。但他说，如果在国盟撤回对依斯迈的支持，希盟将讨论进一步的行动。