指濒海战斗舰丑闻堪比一马公司案 国际透明组织建议马国会审查所有大型项目

（吉隆坡综合讯）马来西亚政府支付60亿令吉建造六艘濒海战斗舰事件持续发酵，引发朝野政党热议。马国国际透明组织指这起丑闻堪比一马公司事件，建议国会今后对所有大型项目进行审查。

国会公共账目委员会8月4日揭露，政府在2011年同意以91亿2800万令吉（下同，约28亿2800万新元）建造六艘濒海战斗舰，至今已支付60亿8300万令吉给承包商，但目前连一艘战斗舰都未交付海军。

承包商原本应在2019年4月交付首艘战斗舰，并在今年8月交付其余五艘。

公账会主席黄家和在声明中说，公账会发现主要承包商莫实得海军船坞公司（BNS）财务状况糟糕，但时任国防部长阿末扎希和前首相纳吉等人并不听取海军前首长阿都阿兹的意见。

纳吉8月6日在面簿连发四篇贴文，指黄家和的声明及公账会报告不准确。他指希望联盟（希盟）执政期间以调查为由将项目冻结，才导致濒海战斗舰交货延误。纳吉也抗议在野阵营“有人怪罪于他”，并指希盟执政时曾多次调查这项计划，但公账会却不曾传召他。

黄家和星期一（8月8日）发文告驳斥纳吉说，濒海战舰计划是在2011年，即纳吉任相期间颁布的合约。他也强调，公账会由来自不同政党的14名成员所组成，调查报告不是任何政党的报告。

这项造舰计划是马国历来数额最庞大的军购案。马国国际透明组织星期一在声明中将濒海战斗舰丑闻与一马公司案并提，并抨击马国因不良的治理，造成了数十亿令吉的公帑损失。

国际透明组织也向政府提出六项建议，其中包括提控涉及贪腐的人士，以及在批准高额项目前先交由国会进行审查，确保招标程序具竞争力。

希山慕丁：

首艘战舰料两年内完工

国防部高级部长希山慕丁星期一在国会上说，第一艘濒海战舰料在两年内完工，政府也将分阶段向人民及内阁汇报进度。他坦承这项军购存在疏漏，并保证不会再发生类似事件。他强调，若这项计划存在违法勾当，国防部将进行彻查。