南大陈六使教育基金筹获逾1600万令吉 助推广马国华文教育

为纪念陈六使逝世50周年，南洋大学教育与研究基金会设立“南大陈六使教育基金”，协助推广马来西亚华文教育。其中，300多名来自新加坡的校友共为基金捐献超过300万令吉（约93万新元）。

今年是南洋大学创办人陈六使的125岁冥诞暨逝世50周年。为了追思陈六使，南洋大学教育与研究基金会自4月1日起发起“南大陈六使教育基金”募款活动，至今已筹获超过1600万令吉（约495万新元）。

基金会执行董事林忠强博士接受《联合早报》访问时说，教育基金最初设下1000万令吉的募款目标，主要通过校友的网络和社交群组募款。“出乎意料的是，校友们的反应相当热烈，募款不到一个月就已筹获超过1000万令吉。”

林忠强说，“南大陈六使教育基金”的宗旨是弘扬陈六使献身华文教育的精神。

教育基金将为家境清寒的各种族华校生提供奖贷学金到大学深造，以及资助文化与教育事业。

1955年创办的南洋大学为新加坡和马来西亚社会培养了大批人才。

除了新马以外，这次的募款活动也获得来自澳大利亚、新西兰、中国、美国，以及加拿大等国的校友支持。

新加坡校友 共捐献300万令吉

负责协调新加坡校友捐款的基金会顾问黄慧心告诉本报，在超过700名捐款的校友当中，新加坡校友占300多人，捐献款额达300万令吉。

黄慧心说，新加坡的校友们都怀着感恩的心，希望延续陈六使办学的精神，为华文教育尽一分力。她说：“当年如果陈六使没有办南大，就没有今天的‘南大人’。”

基金会7月3日已将其中的1100万令吉移交马来西亚华校董事联合会总会（简称董总）及三个民办教育机构，它们分别是南方大学学院、新纪元大学学院，以及韩江传媒大学学院。

募款活动将在本月底结束，基金会届时将开会讨论余款的用途。

林忠强说：“教育基金将支助家境清寒的学生完成大专教育，希望他们将来有能力时，也能回馈社会，将这份精神传承下去。”