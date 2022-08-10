尽管大力宣导防骗仍有大批人一意孤行 反诈组织暂不受理赴柬马国“猪仔”

“全球反诈骗组织”马来西亚代表爱丽丝指出，发现有不少求助者明知道是从事网络诈骗犯法行为，却仍然以身犯险，他们应对自己的选择负责，该组织可把资源投放在更需要帮助的求助者身上。

（吉隆坡综合讯）尽管媒体持续不断大篇幅报道以及各单位宣导防骗意识，但依然有大批人一意孤行被卖“猪仔”，因此全球反诈骗组织决定暂不受理赴柬埔寨的马来西亚“猪仔”，让他们为自己的行为负责。

美国非营利机构“全球反诈骗组织”（Global Anti-Scam Organization，简称GASO）的马来西亚代表爱丽丝在接受《星洲日报》访问时指出，不仅是媒体已经大篇幅报道，全球反诈骗组织、政府单位，以及政党都为警惕民众勿陷入打工骗局而做了不少努力，却还有大批人一意孤行。

她说，全球反诈骗组织不是因为获救者未感恩图报而停止救援行动，实际上是因为发现有不少求助者明知道是犯法行为（从事网络诈骗），却仍然以身犯险，他们应对自己的选择负责，而全球反诈骗组织也可把资源投放在更需要帮助的求助者身上。

当被问到是否有人会因抱着“反正会获救”的心态而姑且一试，冒险出国打工时，她表示不排除这个可能。

全球反诈骗组织日前已透过官方面簿贴文宣布，拒绝再施救于8月3日赴柬埔寨的马来西亚及台湾“猪仔”。

爱丽丝说，全球反诈骗组织在过去一个月已将15名求救的马来西亚人的资料移交马来西亚驻柬埔寨大使馆，再透过大使馆将资料转交当地执法单位。“这批求救者当中，目前还有10人正等待救援。”

她指出，除了来自全球反诈骗组织以及政党等的求救投报，大使馆也接获不少求助个案，当中有不少资料不齐全；全球反诈骗组织理解大使馆职员公务繁重，于是主动请缨协助联络求助者的家人，以协助完善所需资料。

她说，从媒体报道显示，马来西亚驻柬埔寨大使馆以及各单位都非常关注“猪仔”课题，并且竭尽所能营救受困者。“不得不说，马来西亚驻柬埔寨大使馆确实为救援行动劳心劳力；希望民众勿再轻易上当，更不要明知故犯，浪费救援单位的人力物力等资源。”

反诈组织曾救出约60人 但从没一人说声感谢

根据全球反诈骗组织8月6日发表的一篇声明说，该组织先后救出约60人，但从没一人说声感谢，甚至在回国后连消息也不回复。此外，负责案子的人很多时候还要自己掏钱出来帮他们（猪仔）渡过难关，施救者也面对被柬埔寨警方逮捕的风险。

据《中国报》报道，两名华族男子上星期五在公正党州议员沈春祥的陪同下，向记者追述在柬埔寨经历被诈骗团伙转卖及虐打的经历。

据一名姓马的17岁男子说，他有一次拨电话给父母要求报警，当被柬埔寨警方发现时，他还以为这次有救了，不料当地警方疑与诈骗团伙合作，最后还是被他们捉回去。他还透露，他被转卖期间遭毒打，曾看见有人忍受不了地狱般的生活，选择跳楼及上吊自杀。