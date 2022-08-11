柔州官方周休日拟改回星期六和日 料最快11月生效

（新山综合讯）马来西亚柔佛州的官方周休日预计将从目前的星期五和星期六，改回星期六和星期日。

州政府提呈民调及检讨报告

柔佛州务大臣翁哈菲兹星期三（8月10日）觐见柔佛苏丹依布拉欣，提呈检讨及调整州内官方周休日的调查报告，寻求苏丹御准。

根据马国社交媒体流传的消息，这项调整最快会在今年11月生效。不过，翁哈菲兹在面簿发布他觐见柔佛苏丹的消息时，没有提及这项调整何时生效等细节，只说苏丹会为柔佛人民做出最好的判断。

翁哈菲兹今年3月出任州务大臣后不久，就有消息指柔州政府计划在今年底前把周休日改回周末。当时还有消息称，周休日将从目前的星期五和星期六，改为星期五下半天、星期六和星期天。换言之，柔州可能实施周休两天半的四天半工作制。目前不清楚翁哈菲兹提呈给苏丹的报告中，有否建议四天半工作制。

柔佛若调整周休日，预计有将近58万学生和超过176万雇员受影响。翁哈菲兹今年6月中曾表明要检讨官方周休日，因为许多人抱怨官方和私人机构的周休日不同，以致父母与孩子无法在同一天休息，享受天伦之乐。

柔州政府为此展开民调；翁哈菲兹上星期四（8月4日）主持柔州政府会议时，针对调整周休日的课题，与州政府、私人机构、教育界、工商界，包括银行、马国雇主联合会的代表等展开深入讨论。他过后发声明说，会把民调及当天会议讨论的结果提呈给柔佛苏丹。

推行数码化 以突破周休日局限

不过，他强调，不管周休日会否调整，柔州政府都会继续提高州内数码化水平，因为数码运作可以令州内各领域，包括政府及工商界不受周休日的局限，更容易处理各种事务，例如网上转账或申请更新护照等。

柔佛是马国周休日更动次数最频繁的一州。在1960年代以前，柔佛官方周休日是星期六与星期日，但在1960年至1990年代初改为星期五和星期六。到了1994年，时任州务大臣慕尤丁为促进工商业发展及与国际接轨，决定把周休日改回星期六与星期日，和马国大部分州属及联邦直辖区，包括首都吉隆坡一样。

不过，柔佛苏丹依布拉欣2013年11月23日宣布，从2014年1月1日起，州内官方周休日从星期六和星期日，改为星期五和星期六，但私人机构可自行决定是否调整周休日。

依布拉欣当时指出，由于回教徒在星期五必须赶到回教堂祈祷，过后又要匆匆返回工作岗位，没有充裕时间聆听宗教司讲道，因此，他同意更改周休日，以便回教徒能安心祈祷。不过，工商业者认为这对当地工商业活动造成诸多不便，也不利于依斯干达经济特区的发展。

除了柔佛，马国目前周休日定在星期五和星期六的州属还有吉打、吉兰丹和登嘉楼。