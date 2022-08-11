马内阁促反贪会加速调查濒海舰采购案 建议解密相关法务审计报告

马国首相依斯迈沙比里星期三发声明指出，政府严正看待濒海舰采购案引起的各种争议，并在内阁会议中详细讨论了这个课题。他也保证会展开透明的调查，绝不包庇任何人。

（吉隆坡综合讯）马来西亚濒海战斗舰事件越演越烈，反贪污委员会已介入调查。内阁星期三（8月10日）促请反贪会加速调查，并建议解密相关的法务审计报告，但解密一事须先咨询总检察长和总审计司的意见。

马国首相依斯迈沙比里星期三发声明指出，内阁当天也开会议决，公开由前总审计司安比林为主席的政府行政管理、财务及采购调查委员会（JKSTUPKK）负责濒海战斗舰采购案的调查报告。

JKSTUPKK是在2019年由当时的希盟政府成立，前总审计司安比林（Ambrin Buang）负责领导调查。JKSTUPKK在2020年12月1日将报告提呈给国会公共账目委员会。

依斯迈说，政府严正看待濒海舰采购案引起的各种争议，并在内阁会议中详细讨论了这个课题。“内阁促请反贪会加快调查，如果证据确凿，总检察长就必须采取行动，将相关者绳之以法。”

他也保证会展开透明的调查，绝不包庇任何人。不过他说，为了国防利益及皇家海军的需求，政府会维持今年4月20日的决定，即继续濒海战斗舰的采购计划。

他较后出席公开活动时，被记者询及政府是否会成立皇家调查委员会彻查濒海战斗舰事件时指出，政府会根据调查进展，决定下一步该怎么做。

希山慕丁：国防部将配合 确保尽快解决问题

此外，国防部高级部长希山慕丁发声明说，国防部将配合各机构，包括反贪会、国会公账会、总审计署等的调查，确保尽快解决问题。

他针对依斯迈的声明指出，国防部全力支持内阁要求反贪会加速调查濒海战斗舰的决定，并强调他和国防部领导层对此课题没有任何隐瞒。“我们都希望能尽快解决问题，以保障马国皇家海军的权益，同时确保公帑不会被滥用。”

国会公账会8月4日揭露，政府在2011年同意以超过91亿令吉（约28亿新元）建造六艘濒海战斗舰，至今已支付60亿8300万令吉给承包商，但目前一艘战斗舰都未交付海军。根据合同，承包商莫实得海军船坞公司（BNS）本应在2019年4月交付首艘战斗舰，并在今年8月交付其余五艘。

不过，国防部属下的武装部队基金局（LTAT）执行长阿末纳金指出，根据今年4月内阁批准重启濒海战斗舰计划的最新合同，六艘濒海战斗舰必须同时完成后才会交付，而不是建好一艘交付一艘。

他星期二晚在面簿说，他与国防部和海军参与了这项重启计划，而这些战斗舰目前正在皇家空军基地位于霹雳州的红土坎造船厂如火如荼建造中。“我可以确认，战斗舰确实在建造，如果你乘船去邦咯岛，就可以看见部分已完成的战斗舰船体。”

不过，国会公账会日前发布的相关声明中，没有提到阿末纳金所说的新合同。

此外，阿末纳金指出，政府支付给承包商的60亿令吉，是用于批量订购建造全部战斗舰的设备，而批量订购会比单独购买便宜。“为什么已支付高达60亿令吉，但战斗舰的建造进度平均只有55%？因为这笔钱是用来买六艘战斗舰的所有设备，这比一艘一艘买更便宜。”

针对公账会指主要承包商财务状况糟糕，他解释，政府第一次将合同交给PSC海军造船厂公司但失败后，接手的BNS被迫承担巨额债款，因此用了部分政府支付的费用还债，而这些公账都有记录。