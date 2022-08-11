纳吉律师团下周再申请展延SRC案终审

（吉隆坡综合讯）马来西亚前首相纳吉的律师团下星期会再向联邦法院申请，展延纳吉被控挪用一个马来西亚发展有限公司前子公司SRC国际公司4200万令吉资金案的最终上诉。若遭驳回，这个新受聘的律师团队会退出，不再为纳吉辩护。

电子媒体“当今大马”报道，由前首相署部长再益依布拉欣领导的律师团队星期三（8月10日）在联邦法院表明上述立场。

这意味着如果联邦法院坚持按原定日期，于8月15日开庭审理SRC国际公司案终审，纳吉的律师团可能再有变动。

纳吉7月26日突然撤换律师，解聘经常合作的著名律师沙菲宜，改由再益依布拉欣领导的律师团队为他上诉。新团队随即向联邦法院申请展延SRC国际公司案终审，但遭驳回。

联邦法院星期三针对纳吉要求采纳此案新证据的申请进行案件管理时，纳吉的代表律师指他们需要时间准备，因为这起上诉案牵涉重大议题，不是普通的上诉。

另据《星报》引述消息人士说，联邦法院下星期一（8月15日）会先聆审新证据申请，纳吉的律师届时会要求展延审讯；如果被驳回，法院紧接着就会开始审理主案。

联邦法院定于8月15日至19日，以及22日至26日审理纳吉SRC国际公司上诉案，为期10天。联邦法院是他最后的上诉途径，如果失败，他将成为马国历来首个被控和坐牢的前首相。