签证系统贪污案续审 调查指阿末扎希多次要求运营商 为巫统提供政治献金

（沙亚南综合讯）马来西亚前副首相、巫统主席阿末扎希被控签证系统贪污案续审。反贪污委员会查案官马汉德兰供证时说，调查显示，签证系统运营商Ultra Kirana公司（UKSB）应阿末扎希的要求，多次向巫统提供政治献金，包括在2017年5月和2018年3月，把用于巫统71周年党庆的100万新元，以及用于大选的300万令吉（约93万新元）现金交给阿末扎希。

他星期三（8月10日）在庭上供称，除了每月提供现金，UKSB也赞助阿末扎希夫妇出国旅行、阿末扎希妻子的生日庆祝活动、巫统党庆及开斋节庆祝活动等。

根据UKSB的记录，在2014年10月至2018年3月，总共支付了1356万新元给阿末扎希。

马汉德兰是控方第18名证人。他接受盘问时说，阿末扎希是在位于雪兰莪州加影绿野山庄的住家，与两名UKSB前董事，即控方第15名证人李伟坤（译音）及第16名证人旺克里斯沙见面时，提出上述要求。

他说，当时阿末扎希是内政部长，在拟定政府及内政部政策方面有巨大权力和影响力。“UKSB同意提供政治献金，以确保业务不受干扰，因为当时有数家公司试图游说以获取UKSB正在进行的工作，即与签证有关的事务。”

他还说，根据调查，UKSB前行政经理陈祥生按李伟坤的指示，每个月把现金交给阿末扎希。

“提交现金的事每月根据阿末扎希方便的时间进行，通常是晚上10时在布城副首相官邸及（私邸）绿野山庄。”

69岁的阿末扎希共面对33项向UKSB收取1356万新元贿赂的罪名。控状指他担任内长期间发出支持信，让UKSB继续处理中国一站式服务中心及外国签证系统。一旦罪成，阿末扎希可被判最高20年监禁和罚款不少于贿金五倍或1万令吉，取其高者。