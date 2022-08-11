研究：东南亚每年6万6000人感染 严重急性呼吸综合征相关冠状病毒

（上海路透电）最新研究显示，东南亚每年约有6万6000人感染严重急性呼吸综合征相关冠状病毒（SARS-related coronaviruses），有近5亿人的住处靠近这些病毒的宿主蝙蝠的栖息地。

《自然通讯》期刊（Nature Communications）星期三（8月10日）发表的一份研究指出，蝙蝠传染病毒给人类的风险可能被显著低估，通过绘制本区域各蝙蝠品种的分布图，有助于确认2019冠状病毒疾病的源头。2019冠状病毒疾病是由严重急性呼吸综合征相关冠状病毒2（SARS-CoV-2）引起的。

研究聚焦26个已知携带严重急性呼吸综合征相关冠状病毒的蝙蝠品种，它们分布的地区广达510万平方公里，从中国延伸至东南亚和南亚。研究员随后导入这片区域内曾与蝙蝠接触者的抗体水平数据。

研究员确认中国南部、缅甸东北部、老挝和越南北部是蝙蝠宿主品种最多的地区。“我们估计东南亚每年感染严重急性呼吸综合征相关冠状病毒的患者中位数为6万6000人，这显示蝙蝠传染冠状病毒给人类的情况普遍存在于本区域，（不过）大部分病例未被监控计划和临床研究发现。”

研究指出，如今掌握了有关这类传染的分布情况和规模数据，可用于监控和预防未来可能出现的蝙蝠传人病毒。

这份研究的其中一名作者达扎克（Peter Daszak）是负责追溯2019冠状病毒疾病源头的世界卫生组织小组成员之一。这个小组今年初曾到最早发现冠病确诊病例的中国武汉。世卫组织今年6月说，由于缺乏有关中国方面的数据，所以难以确认冠状病毒最初从动物传给人类是在什么时候以及如何传染。

《科学》期刊7月底发布的一份研究指出，冠病疫情最有可能源自野生动物交易，而最早发现感染群的武汉华南海鲜市场可能出现过两次病毒由动物传人的情况。