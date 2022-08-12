纳吉或因贪污官司失议员资格 马来届大选传纳吉长子将代父出征

纳吉被控挪用一马前子公司资金案的最终上诉将在下周开审；如果上诉失败，他就须坐牢并丧失国会议员资格，出狱后的五年内不得参选。莫哈末尼查是纳吉和前妻东姑再纳所生。北根国会选区是纳吉的父亲及马国第二任首相阿都拉萨的政治遗产。如果莫哈末尼查成为国阵候选人就能延续及守护家族的政治遗产。

（吉隆坡综合讯）马来西亚前首相纳吉可能因为贪污官司无法参加来届大选，盛传他的长子莫哈末尼查将代父出征，在彭亨州北根国会选区上阵，捍卫家族的政治堡垒。

《马来西亚前锋报》（简称前锋报）星期四（8月11日）报道，目前担任北根区巫统青年团团长的莫哈末尼查（Mohd Nizar，44岁），是接替纳吉的最佳人选，以便继承这个从祖辈，也就是他的祖父、纳吉的父亲及马国第二任首相阿都拉萨开始，就牢牢被拉萨家族掌控的国会选区。

不过，报道指出，莫哈末尼查也可能上阵北根国会选区辖下的州选区。北根共有四个州选区，分别是浮罗马尼、柏拉姆再也、柏巴和珍尼，这四个选区上届大选都由国民阵线（国阵）候选人胜出。

代表巫统主流派意见、向来被视为巫统喉舌的前锋报在报道中没有引述任何消息人士，但提到若纳吉无法上阵，莫哈末尼查会是最合适的替代人选。

莫哈末尼查是纳吉和前妻东姑再纳所生。报道说：“众所周知，北根国会选区是阿都拉萨的政治遗产。如果莫哈末尼查成为国阵（来届大选）的候选人，就能延续及守护拉萨家族的政治遗产。”

纳吉目前是北根区国会议员。1976年阿都拉萨病逝后，年仅23岁的纳吉代父从政，首次上阵补选就当选，继承父亲留下的北根区国会议员职，是当时马国历来最年轻的国会议员，并且在此后多届大选中连任至今。

北根是阿都拉萨的故乡，因此一直被视为拉萨家族的政治地盘。纳吉除了是多届北根区国会议员，也曾在1982年至1986年出任彭亨州务大臣，在当地有强大影响力。2018年大选，纳吉卷入的一个马来西亚发展有限公司丑闻在全马掀起反风，导致国阵和巫统受重挫，但纳吉在北根依然以2万4859张多数票胜出，可见他的地方实力雄厚。

马国目前随时可能举行第15届全国大选，而纳吉被控挪用一马前子公司SRC国际公司4200万令吉（约1292万新元）资金案的最终上诉将在下周开审；如果上诉失败，纳吉就须坐牢，这意味着他将丧失国会议员资格，以及在出狱后的五年内不得参选。

在马国政治史上，代父从政，甚至代夫从政的情况并不罕见。人民公正党主席安华1998年被革除副首相职及因渎职和鸡奸罪坐牢后，他的妻子旺阿兹莎于隔年的大选中，在安华的政治老巢槟州峇东埔国会选区代夫上阵及胜出。目前，峇东埔区国会议员是安华的女儿努鲁依莎。

此外，民主行动党全国主席林冠英1986年首次当选国会议员时，上阵的选区就是他的父亲林吉祥原本的马六甲市国会选区。2014年民行党前主席卡巴星不幸车祸身亡，他的儿子蓝卡巴星代父上阵槟城武吉牛汝莪国会选区补选，成功为亡父守土。