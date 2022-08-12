跨马泰老亚细安特快货运列车 预计10月起正式运作

（吉隆坡综合讯）跨越马来西亚、泰国和老挝三国的货运列车“亚细安特快列车”（Asean Express）服务预计今年10月起投入运作，单程可运载多达80个标准集装箱的运输容量。

马来亚铁道公司（KTMB）星期四（8月11日）发声明指出，亚细安特快列车的路线是从马国开往老挝，途中会经过泰国，全程2206公里，预计耗时72小时。

马国交通部长魏家祥星期四在吉隆坡火车站为亚细安特快列车试跑计划主持挥旗礼，声明说，试跑计划是为了测试各项功能，为10月正式运作做好准备。

声明指出，根据计划，亚细安特快列车每星期会有两趟，即从马国往老挝一趟，从老挝返回马国一趟，每趟可运载80个标准集装箱的运输容量。

声明提到，从老挝出发的亚细安特快列车，将从塔纳梁（Thanaleng）火车站发车。“亚细安特快列车也会通过老挝首都万象（中老铁路），与中国南部地区多个城市，例如昆明、成都、重庆等接轨。”

马来亚铁道公司在声明中指出，这使得亚细安特快列车可成为从中国进口商品到马国的替代货运方式。之前中马货运主要是通过海运。

声明也说，亚细安特快列车是马来亚铁道公司开拓国际市场的起点，也可被视为是推动从中国昆明衔接至新加坡的泛亚铁路计划进程的一项努力。