被控违反缅官方保密法 翁山经济顾问否认有罪

（仰光综合电）缅甸原民选政府领导人翁山淑枝的澳大利亚籍经济顾问特内尔，日前在军事法院上对违反缅甸官方保密法的多项指控不认罪。

肖恩·特内尔（Sean Turnell）是澳洲麦考瑞大学的经济教授，他在去年2月缅甸发生政变后不久遭军方拘留，是缅军接管政权后首个被捕的外国人。他被控违反《缅甸国家机密法》及《移民法》，如果罪成，将面对最高14年监禁。

据了解，审讯是以闭门方式进行。一名熟知案情的消息人士告诉法新社，特内尔“昨天（11日）在法庭上受审……他不认罪”。该名消息人士补充说，特内尔看起来身体状况良好。

澳大利亚广播公司的报道引述一名法律官员说，这是特内尔被捕以来首次出庭受审，但不清楚他在法庭上说了些什么。

缅甸军方夺权后就扣押了数以千计的反政变示威者和异议分子，其中有不少面对各种指控，但维权组织坚称，这些指控都出于政治动机。

缅甸军政府一直没有公布特内尔涉嫌犯罪的确切细节，但缅甸国营电视台报道称，特内尔企图窃取“国家秘密财务信息”并试图逃离国外。

特内尔的审讯在今年6月被转移到首都内比都一个监狱的特别法院。他早前曾与一同被控的翁山淑枝出现在特别法院的每周听证会上。

77岁的翁山淑枝被控超过10项罪名，若罪名都成立，最高刑期累计超过150年，目前她已被判监11年。