马国防部特邀媒体参观造船厂 见证六濒海战舰“确实存在”

（红土坎综合讯）马来西亚濒海战斗舰采购案引起广泛关注，国防部特别邀请媒体到霹雳州红土坎的海军造船厂实地参观，以见证六艘濒海战斗舰“确实存在”，其中第一艘的建造工程已完成60%。

这项采购案主要承包商莫实得海军船坞公司（BNS）首席执行员阿兹哈星期六（8月13日）亲自带领记者，参观机件仓库、船坞等地方。他透露，另四艘战斗舰的建造进度分别达48%、43%、36%、20%，只有一艘因为零部件未到而不能动工。

这是马国历来数额最庞大的军购案。马国国会公共账目委员会本月初揭露，政府2011年同意以91.28亿令吉（约28亿新元）建造六艘濒海战斗舰，至今已支付逾60亿令吉给承包商，但承包商一艘战斗舰都未交付。

公账会主席黄家和8月4日发布声明说，按计划，承包商应于2019年4月交付首艘战斗舰，并在今年8月交付其余五艘，但至今一艘未见。他还指收在仓库里的战斗舰器材中，约15%已无法使用。

阿兹哈星期六解释了政府已付给BNS约60.8亿令吉的用途，并称公账委员会指17亿令吉的机件部分逾期失效的说法不正确。

承包商：60亿令吉没丢失 超过50%用来购买装备

“我们想说明的主要问题是，60亿令吉没有丢失或全部花掉，超过50%已经用来购买装备。外界指当中有15%不能使用，这不准确，因为它们只是慢慢变旧，而非已经失效不能使用。这些机件和物品存放时间较长，须妥善保养和维修。如果定期保养工作做得好，使用寿命可长达25年。”

他补充，除了智能电视，其他机件都还可以用。“但智能电视不算是战舰的关键机件，只是让军人休闲的设备……战舰主要机件都没有问题。”

阿兹哈还说，仓库中存放的机件和物品价值17亿令吉，另总值18亿令吉的机件和物品已安装到五艘在建的战斗舰上。

至于另外约25亿令吉的去向，他说主要用在其他开销。“你必须明白，我们还须支付日常开支、项目管理、保险、电费等等。例如有30%的机件必须存放在有冷气设施的仓库，这是一项额外开销。”

当被询及这些战斗舰何时能建好并交付给国防部时，阿兹哈说，这还须与政府及原件生产商协调，并由国防部公布。根据国防部高级部长希山慕丁8月8日在国会的说法，预料第一艘战斗舰可在两年内完工。

这起军舰采购案引发朝野政党互相指责，还可能成为来届大选的辩论课题。马国内阁8月10日敦促反贪污委员会加速调查此案，反贪会隔天宣布已完成调查，并建议总检察署提控数名涉事者。