多管齐下加强执法 马各州拟建赛车场让飙车族合法赛车

马国目前只有登嘉楼和马六甲有短程高速赛车场。首相依斯迈沙比里希望更多州属拥有赛车场后，年轻人能通过正规管道投身赛车运动，减少非法街头飙车问题。

（吉隆坡综合讯）马来西亚政府计划多项措施，管制日益猖獗的非法飙车问题。政府计划在全国各州建造短程高速赛车场，让赛车爱好者有场地驰骋，也加强马国赛车运动项目。政府同时准备加强执法，严厉取缔非法飙车者。

马国首相依斯迈沙比里星期六（8月13日）在登嘉楼国际短程高速赛车场为“2022年山叶RXZ电单车会员4.0活动”开幕时说，目前只有登嘉楼和马六甲有短程高速赛车场。他希望更多州属拥有赛车场后，年轻人能通过正规管道投身赛车运动，减少非法街头飙车问题。这项计划的详情将在政府今年10月提呈的“2023年度财政预算案”公布。

依斯迈也呼吁年轻人参加由青年及体育部举办的“推动基层赛车发展”活动，他说，参与者有机会接受培训，政府也能发掘各级的赛车人才参加州级和全国比赛。

非法飙车和飙电单车是马国长期以来的社会问题。这次也并非马国政府首次提出建赛车场让年轻人合法赛车。前首相纳吉2017年宣布，将拨款3000万令吉（约925万新元）在吉打双溪大年建赛车场，让飙车族有安全的赛道飙车。凯利2013年至2018年担任青年及体育部长期间，也曾献议政府建合法赛车场，让飙车族有地方飙车，以减少公路飙车引发的安全问题。

拟加重非法飙车者刑罚

除了加建赛车场，政府也准备加重非法飙车者刑罚。交通部秘书长依山依萨8月9日表示，政府将修改“1987年陆路交通法令”，将非法飙车者的罚款额提高至最低5000令吉（约1540新元）、最高1万令吉，以遏制飙车活动。非法飙车者目前面对的罚款为300令吉。

警察总长阿克里沙尼告诉《星报》，全国警察总部的交通调查与执法局接下来将更严厉取缔非法飙车活动，特别是在非法飙车盛行的周末加强执法。他说，各州警方的交通调查与执法将全面执行这项取缔行动，以确保全国公路使用者的安全。

他透露，警方将从民众等管道搜集非法飙车的信息，并前往“热门”的非法飙车者聚集处展开取缔行动。

周末赛车奖金6000令吉

马媒：飙车党成员难抗拒

马国政府要竭尽所能遏制非法飙车活动，但马来文报章“Kosmo！”星期日报道，非法飙车奖金非常具有吸引力。有飙车族透露，周末赛车可能获得6000令吉奖金，超过一般民众一个月的工资。这名飙车族说，他曾在非法赛车中出意外并几乎丧命，但现在只要受邀，他还是会参赛。

另一名受访的飙车党成员说，目前每场飙车赛的投注额可达5万令吉，这让许多本来已经“金盆洗手”的旧成员又重新参赛。