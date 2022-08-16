疫情导致菲去年贫困人口比三年前增230万人

（马尼拉综合讯）受冠病疫情影响，2021年陷入贫困的菲律宾人比三年前多了230万，抹去多年努力才实现的减贫成果。

菲律宾国家统计局星期一（8月15日）公布的最新数据显示，菲律宾2021年的贫困率上升至18.1％，贫困人口有1999万，比2018年多了230万人。

菲律宾政府早前在减贫方面取得显著成效，菲律宾贫困率从2015年的22％大幅下降至2018年的16.7％。菲政府原本希望能于今年将贫困率进一步降至13％至14％，让菲律宾迈入中高收入经济体行列。

不过，冠病疫情席卷全球连同其他因素对菲律宾经济带来重创，即使政府已采取减贫措施，但菲律宾贫困率仍呈上升趋势。这促使政府将今年的贫困率目标调整为15％至17.5％。

菲律宾社会经济规划部长巴利萨坎星期一在新闻发布会上指出，在冠病疫情来袭前的2018年，菲律宾已实现了让600万菲律宾人脱贫的目标，比原定目标2022年提早了四年。然而，2020年开始实施的防疫措施，再加上贫困家庭长期以来获得稳定和具生产力工作的机会有限，使得许多菲律宾人重新陷入困境。

刚于今年6月就任的菲律宾总统小马可斯已设定目标，要在2028年任期结束时将贫困率大幅减至9％。

尽管当前通货膨胀率飙升，进一步推高生活成本，但巴利萨坎坚信，政府的这个减贫目标是可达成的。

据路透社报道，巴利萨坎说，菲政府将专注于全面开放经济、人力资源投资、加强社会保障，以及推动产业转型，以创造更多和更优质的就业机会及有竞争力的产品。“我们可以在中期将贫困率降低5个百分点，到2028年再降低4个百分点。”

菲律宾国家统计局将贫困定义为人均收入无法满足个人基本食品和非食品需求者，当局每三年发布这项统计数据。