或为破坏政府与当地分离组织和谈 泰南三府发生17起爆炸纵火事件 七人受伤

（曼谷综合电）泰国南部三府星期三（8月17日）凌晨连续发生17起爆炸和纵火事件，造成七人受伤。据报道，这一系列袭击旨在破坏政府与当地分离组织的和平谈判。

泰国军警发布声明说，北大年府、也拉府和陶公府星期二午夜和星期三凌晨，共有17个地点发生炸弹爆炸或被纵火，攻击目标为便利店和添油站，其中11个受损。

警方说，袭击者大多骑着电单车，向目标的大门或后门抛掷燃烧弹，或是放置自制炸弹，再通过遥控器引爆。

也拉府共有六个地点发生爆炸，第一个遭袭击的是一个添油站的7-11便利店。星期二夜晚11时50分左右，一名戴着口罩、身穿回教女人衣服的男子走进店里，把一个黑色袋子放在收银员柜台上，然后丢下一句“不想死就滚”。店内员工和顾客一听，赶紧从后门逃走。大约十分钟后爆炸声响起，熊熊烈火最终将便利店吞噬。

北大年府从星期三零时30分开始传出爆炸声，一个添油站和一个便利店受到攻击；陶公府的连环袭击则始于凌晨零时20分，共有九个地点成为攻击目标。

在这一系列攻击中，至少有七人受轻伤，伤者包括一名14岁男孩、一名23岁女子，以及一名缅甸籍送货员。

暂未有组织承认干案

警方说这一连串袭击显然是有策划和协调的，暂时未有组织出面承认干案。

泰南这三府，以及宋卡府部分地区以回教徒居多，当地分离组织为争取独立，自2004年以来频繁制造爆炸事件，至今已导致至少7300人丧命。

2013年启动的和平谈判多次受到干扰。冠病疫情来袭使和谈又中断了两年，今年4月泰国政府重启与主要叛乱组织“民族革命阵线”（Barisan Revolusi Nasional）的和谈，达成斋戒月停火协议。

然而被排除在和谈以外的北大年联合解放组织（Patani United Liberation Organisation）仍继续在斋戒月发动炸弹袭击。路透社就泰南星期三发生的一系列袭击询问了该组织领袖卡斯图里，对方回应说与这些袭击“毫无关联”。

军方一名消息人士透露，8月1日至2日的最新一轮和谈未能取得任何突破，随后叛乱分子加强了攻势，受攻击的主要为具有象征意义的目标，或是与公用事业和经济相关的目标。消息人士认为，最新连串袭击旨在破坏和谈气氛，以及使政府声誉受损。