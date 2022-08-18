泰反对派请愿要求宪法法院 裁定巴育首相任期本月届满

（曼谷综合电）泰国首相巴育的任期引起争议，反对派提呈请愿书，要求宪法法院裁定巴育任期本月届满，必须下台。

泰国宪法规定首相任期不可超过八年。泰国军方2014年5月发动政变，接管国家政权，同年8月25日巴育出任首相。

反对派认为巴育的任期应在今年8月24日届满。不过国会法律团队称，巴育的任期不应从2014年算起，因为他是在2019年6月9日根据2017年颁布的现行宪法，获得泰王御准出任首相，所以可留任至2027年。

以为泰党领袖崇拉楠为首的反对派星期三（8月17日）向国会主席川吕沛提交一份共有171名议员签名的请愿书，要求宪法法院裁定巴育的首相任期本月届满。国会主席有七天时间审阅请愿书，之后再移交宪法法院，由法院定夺。

崇拉楠说，反对派要求宪法法院在作出裁决前，发出临时禁令暂停巴育的首相职务，并警告巴育不要试图在任期届满前解散国会，以免造成政治真空。

针对反对派的举动，媒体要求巴育置评，但他拒绝回应。他也不愿就坊间谣传国会将于8月22日解散置评。

除了反对派，一名政治活跃分子斯里素万（Srisuwan Janya）也向监察使公署和选举委员会提呈请愿书，呼吁他们要求宪法法院裁定巴育任期于本月届满。监察使公署表示会在下星期二（8月23日）之前决定是否将请愿书移交宪法法院。

因为对巴育任期有不同解读，各党对泰国几时须举行大选各执一词。不过泰国反对党大致是以明年上半年为目标，规划竞选活动。

最大反对党为泰党星期二就一口气介绍了93名候选人。这些候选人将到以农业为主的东北部竞逐17府的议席。

崇拉楠在介绍候选人时说：“我们的使命是要恢复民主，提高生活水平，为子子孙孙和国家重建未来。”

为泰党希望在来届大选赢得下议院500个席位中的至少250席。为泰党先前已推出21名候选人竞选首都曼谷议席，另外30名候选人出征北部地区。

为泰党是目前推出最多候选人的政党，并计划在靠近大选时公布竞选纲领及首相提名人选。前首相达信的小女儿佩通坦，近几个月积极帮为泰党拉票，极有可能是为泰党的首相候选人。