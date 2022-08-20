佐科希望特斯拉设车厂 印尼拟打造巨大电动汽车生态系统

印尼此前曾向特斯拉寻求对印尼镍行业进行投资，生产和供应电池。佐科拟打造印尼成为一个“巨大的电动汽车生态系统”，而不是简单利用其自然资源制造电池。

（雅加达综合电）印度尼西亚总统佐科希望美国最大电动汽车及太阳能板公司特斯拉不仅在印尼生产电池，还要生产电动汽车。

印尼拥有全球近四分之一的镍储量，近年来已成为主要的电池生产国。这使得它成为极具吸引力的投资目的地，包括特斯拉在内的汽车和电池制造商都在该国寻找电池材料。

印尼此前曾向特斯拉寻求对印尼镍行业进行投资，生产和供应电池。佐科星期四（8月18日）接受彭博社访问时透露，印尼想要的是一个“巨大的电动汽车生态系统”，而不是简单利用其自然资源制造电池。

佐科说：“我们想要的是完整的电动汽车，而不仅是电池。对于特斯拉来说，我们希望他们在印尼制造电动汽车，我们对福特、现代、丰田和铃木等汽车制造商也有类似期望，我们想要打造的是巨大的电动汽车生态系统，电池仅是这个汽车生态系统的一半。”

被问及是什么原因阻碍与特斯拉完成交易，佐科指出：“我们仍在讨论中，做任何事情都需要时间。我不想很快就放弃，这需要密集的沟通，结果很快就会显现。”

据了解，佐科今年5月初在美国得克萨斯州与特斯拉首席执行官马斯克会面，讨论特斯拉在印尼投资事宜，并邀请他在11月访问印尼。

负责监督与特斯拉谈判的印尼海事与投资事务统筹部长卢胡特8月较早时向媒体透露，印尼已与特斯拉达成了价值约50亿美元（约69.4亿新元）的交易，美国将从印尼苏拉威西岛的镍加工厂购买镍产品，这些镍材料将用于特斯拉的锂电池。根据卢胡特，印尼政府仍在与特斯拉协商交易细节。

印尼最早在第三季 对镍出口征税以增加收入

佐科也在访问中透露，印尼正考虑今年对镍出口征税以增加收入。印尼官员此前曾指出，此项征税可能最早在第三季度实行。

印尼拥有丰富的铜、镍和锡资源，但到目前为止，印尼的大部分镍都出口到中国和其他地方的钢铁厂作为中间材料。

随着全球开始转向电动汽车，刺激了对包括镍、锂和钴在内的电池金属的需求，佐科希望印尼在国际电动汽车供应链的地位能够有所提升。最终，他希望停止所有原材料的出口。

佐科表示，印尼希望能为自己增值，从而增加国家收入并提供更多就业机会。

佐科去年底曾经透露，精炼镍能够为印尼创造高达350亿美元的附加值。不过，对出口征税可能会在短期内抑制海外销售收入，并且还可能推高自2020年底以来已上涨三分之一的全球价格。

为了能支持就业增长，同时保持货币和价格稳定，佐科也再次敦促印尼中央银行修改章程。他说：“央行的任务不仅是管理汇率稳定，还包括通胀稳定。如果能把创造就业机会也包括在内，那就更好了。”