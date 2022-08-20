泰国10月至明年3月 允许持落地签证游客延长逗留

（曼谷综合电）为刺激经济复苏，泰国政府决定在10月至2023年3月的旅游旺季期间，允许持落地签证的部分游客延长逗留时间。

泰国冠病疫管理中心发言人星期五（8月19日）宣布，持有落地签证入境的18个国家及地区的旅客逗留时间将可以延长一倍，最长可达30天，而那些目前可逗留30天的多达50多个国家与地区的游客，届时可在泰国停留长达45天。

泰国政府希望此举能够大大提高游客人数，推动泰国今年的经济增长。但据估计，即便如此，泰国今年的经济增速仍将是东南亚地区最低的。

根据泰国最新官方数据，泰国今年1月1日至8月17日期间迎来了378万人次外国游客，同比激增3214%，其中绝大部分来自马来西亚、印度和新加坡，旅游收益为1760亿泰铢（约68.48亿新元）。

旅游业多年来一直是泰国经济增长的主要推动力，国际游客带来的收益每年约占国内生产总值的12%。2020年初冠病疫情暴发，旅游业几乎停顿下来。

去年，泰国的入境外国旅客仅为42万8000人次，与2019年疫情来袭前的近4000万人次相差甚远。

本月较早时候，泰国政府一名发言人说，该国预计今年将吸引1000万名人次外国旅客入境，这比当局今年4月预测的610万人次高了近一倍。到了明年，虽然入境外国旅客人数应该还无法恢复到疫情前水平，但预计会有多达3000万人次。