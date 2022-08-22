马国仍需一两个月 决定肉鸡是否出口

（吉隆坡综合讯）马来西亚首相依斯迈沙比里说，现在马国肉鸡供应已经过剩，但为了确保当地肉鸡供需与价格稳定，政府还需要一两个月时间才能决定是否解除肉鸡出口禁令。

依斯迈沙比里星期六（8月20日）于上台一周年接受指定媒体联访时说：“我们已在内阁会议中讨论此事，但政府目前仍在补贴鸡农，因此内阁尚未决定（何时解除肉鸡出口禁令）。”

依斯迈说：“这项（政府对鸡农的）补贴措施将实施至8月31日。我们将在那之后再等一两个月，只要到时（肉鸡）供应仍然充足而价格也（比政府规定的顶价）低，我们就可能批准（肉鸡重新）出口。”

马国多州今年5月开斋节前后鸡肉供应吃紧，依斯迈5月23日宣布，6月1日起暂停每月约360万只活鸡的出口，直到马国鸡肉供应与价格恢复稳定。这些活鸡供应约占新加坡每月肉鸡需求量的三成。

马国7月初哈芝节期间牛肉需求量大增，大幅减少当地市场对鸡肉的需求，肉鸡供应因此过剩。农业及食品工业部长罗纳建迪8月1日告诉国会，马国的肉鸡产量已比需求量多6%。

依斯迈8月13日透露，政府采取干预措施后，马国肉鸡供应已恢复且十分充足，许多地区的肉鸡价格也滑落至每公斤7.50令吉（约2.33新元），低于政府设定的每公斤9.40令吉零售顶价。

在落实肉鸡出口禁令同时，马国也适时做了调整。6月14日，马国恢复对新加坡出口甘榜鸡、乌鸡、鸡肉加工食品和一日大的雏鸡。为保障食品供应，新加坡也采取系列应对措施，包括自巴西和泰国等地引进冷冻鸡。

新加坡食品局6月30日再宣布，印度尼西亚可向新加坡出口冰鲜、冷冻以及经加热处理的鸡肉。首批共50吨的冷冻鸡7月17日通过海运抵达新加坡。

由于市场情况变化，马国鸡农多次促请马国政府，尽快解除出口禁令，恢复对新加坡的肉鸡出口，以免在新加坡的市场被其他供应国取代。