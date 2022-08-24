马国首名入狱前首相 纳吉上诉被驳回立即服刑12年

马来西亚首席大法官麦润星期二下午宣判时说，高庭法官纳兹兰裁定纳吉表面罪名成立是正确的，对纳吉判处的刑罚并不过分，而对于控方的举证，辩方也无法挑出合理疑点。纳吉的律师团队还在考虑是否向联邦法院申请司法检讨，预料纳吉也将向统治者寻求特赦。

马来西亚联邦法院五司星期二（8月23日）一致驳回前首相纳吉SRC国际公司案终极上诉，维持吉隆坡高庭两年前的原判。警方随即押送纳吉前往雪兰莪加影监狱服刑12年。纳吉因此成为马国历来首位入狱的前首相，并因此无法参加第15届全国大选。

受访学者认为，巫统官司派接下来仍将继续施压首相依斯迈沙比里尽早大选，但随着官司派主力之一纳吉入狱，官司派的气势已大不如前。

吉隆坡高庭法官纳兹兰2020年7月28日裁定纳吉挪用SRC国际公司4200万令吉（约1300万新元）所有七项罪名成立，必须入狱72年和罚款2亿1000万令吉（约6532万新元）。SRC国际是一个马来西亚发展有限公司（简称一马公司）前子公司。

由于刑期同时执行，因此实际刑期为12年。上诉庭去年底驳回纳吉的上诉后，他接着上诉至联邦法院，并于过去一个月里接连申请提呈新证据、要求展延审讯、撤换律师团队、拒绝进行口头陈词等，试图拖延审讯，但都未成功。

首席大法官：已给辩方充足机会准备口头陈词

SRC国际公司终极上诉案审讯星期二（8月23日）上午一开庭，纳吉的代表律师就告诉联邦法院五司，纳吉星期一（22日）已入禀法院，要求首席大法官麦润退审，因为麦润的丈夫扎玛尼对纳吉此案的偏见可能影响麦润的审判。以麦润为首的联邦法院五司随即休庭讨论此事。他们经过约2小时30分钟的讨论后，驳回纳吉的申请。

麦润当天下午宣判时说，法院已给辩方充足机会准备口头陈词，但辩方却拒绝这么做。

麦润指出，高庭法官纳兹兰裁定纳吉表面罪名成立是正确的，对纳吉判处的刑罚并不过分，而对于控方的举证，辩方也无法挑出合理疑点。“我们一致认为，此案审讯期间提呈的证据已经充分证明（纳吉）所有七项罪名都成立。”

联邦法院宣判后，纳吉神色黯然地与亲友和支持者告别，并在星期二傍晚6时抵达加影监狱。纳吉的首席代表律师郑宝德说，律师团队还在考虑是否向联邦法院入禀司法检讨，要求新一批法官检视联邦法院五司的判决。

今年69岁的纳吉也是巫统彭亨北根区国会议员。根据条例，民选议员一旦被法庭定罪及罚款超过2000令吉或入狱超过一年，将自动丧失议员资格，并在出狱后五年内不得参选。换言之，纳吉如果无法获得马来统治者赦免，将无法参加须于下来一年举行的全国大选。

纳吉预料会向统治者寻求赦免，但这项请求也可能被拒。前首相马哈迪星期一告诉彭博社，纳吉的上诉案一旦遭驳回，获得马来统治者赦免的可能性只有五成。

多四起涉一马公司案件待审 纳吉明天仍须出庭

纳吉星期四（8月25日）仍必须出庭面对一马公司案的审讯。纳吉目前还有四起案件在吉隆坡高庭审理或等待审理，涉案金额近90亿令吉。这包括22亿8000万令吉的一马公司案、2700万令吉的SRC公司加控三项洗钱罪名案、66亿令吉的阿布扎比国际石油投资公司（IPIC）失信案，以及窜改一马公司审计报告案。

马国政治学者潘永强接受《联合早报》访问时点评，各级法庭四年来已经让纳吉有充裕时间证明清白。“可是他在联邦法院上诉时仍然试图动用法律技术拖延审讯，在政治上图谋出路，这凸显他对司法的蔑视。他也企图借助司法以外的手段干预法庭，完全有失前首相的体面。”