曼谷示威者要求巴育届满立刻下台 宪法法院料今决定是否审理反对派申请

示威者星期二开始聚集在曼谷政府大厦前，高举抗议标语的海报和布条，并高喊口号，要求泰国首相巴育遵守宪法，在任满八年之际主动退让。在近日的一项民调中，多达93.17％的民众要求巴育下台。

（曼谷综合电）泰国首都曼谷多处星期二（8月23日）暴发示威活动，示威者坚称首相巴育的任期在星期三届满，要求他立刻下台，但巴育迟迟未表态。泰国宪法法院料于星期三决定是否审理反对派的申请，就首相巴育的任期做出裁决。

示威者自星期二上午开始聚集在曼谷政府大厦前，到了下午，示威群众越聚越多。他们高举写着“巴育时间到了”和“八年了，该结束了，巴育滚吧！”等抗议标语的海报和布条，并高喊口号，要求巴育遵守宪法，在任满八年之际主动退让。

当局为避免示威活动一发不可收拾，从星期一晚开始部署。警方在政府大厦前摆放集装箱，拉开铁丝网，并在周边道路设置铁栏，制止示威者向政府大厦推进。当局也关闭了通往政府大厦的主要道路。

68岁的巴育星期二上午前往政府大厦出席内阁会议。他原定下午会见梵蒂冈驻泰国大使，但最后取消会见。他步出政府大厦时，拒绝回应媒体发问。

根据2017年颁布的宪法，无论是连任，还是分段任职，首相任期不得超过八年，但巴育的“八年大限”却引发各种争议。

关于巴育的任期，目前有三种说法。按反对派的说法，巴育在2014年军方发动政变后出任首相，因此任期应在星期三（8月24日）届满；巴育的支持者则坚持巴育的任期应由现行宪法的生效期，即2017年算起；第三种说法则指巴育在2019年选举后，才获泰王御准出任首相，所以可留任至2027年。

泰国反对党星期一（8月22日）向宪法法院正式提出诉求，要求宪法法院裁定巴育的首相任期本月届满。反对派还要求法院在作出裁决前，发出临时禁令，暂停巴育的首相职务，并警告巴育不要试图在任期届满前解散国会，以免造成政治真空。

宪法法院预定星期三举行每周会议，但目前还不清楚法院会否受理反对党的诉求。

巴育政府发言人阿努猜告诉记者，巴育是否应该退位，由宪法法院最后裁决，巴育无法干预。他也呼吁所有人相信法律，等待法院裁决，不要参与反政府示威活动。

巴育至今还没表明会否卸任。2020年，面对长达数个月的反政府示威活动和四面八方的下台压力，巴育毫不退让，在任期内四度挺过不信任动议。许多人相信，巴育应该会坚持到泰国11月主办亚太经济合作组织（APEC）会议后，才考虑下台。

由泰国媒体和学者组成的“人民之声”组织近日就巴育的任期进行网络民调。在收集到的37万份回应中，多达93.17％的人要求巴育下台。泰国国家发展管理研究所前不久对1300人进行的民调也显示，约三分之二的人不希望巴育留任。

上个周末，在曼谷一个小型抗议活动聚集的学生和反政府组织就扬言，将对“暴君”巴育采取行动，并敦促人们“把即将来临的大选视为斗争的转折点”。

参与抗议活动的一名学生说：“在过去的八年里，这个国家没有任何改善，人们几乎处于崩溃的边缘。”