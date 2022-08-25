【热点评论】纳吉入狱—马国政坛再添变数

马来西亚前首相纳吉贪污案历经四年多的司法程序后，终极上诉被驳回，纳吉锒铛入狱12年，成了马来西亚史上第一个被送入牢房的首相。

这个结果，堪称马来西亚司法独立的一次重大胜利，却也很可能是纳吉政治生命的终结。纳吉如果无法争取到马来统治者特赦，即使刑满出狱后，五年内也无法参选，意味着他铁定缺席来届大选，甚至在未来也难有东山再起之时。

纳吉入狱，会如何牵动马国政局走向？失去了纳吉这位“共主”，“官司派” 遭遇重挫，会如何导致巫统党内各派系重新洗牌？最受关注的焦点是：现任首相依斯迈沙比里少了党内压力，会作何盘算？是选择静观其变巩固势力，或者宁可趁胜追击以免夜长梦多？马来西亚大选究竟会不会提前在今年内举行？

《联合早报》今天（8月25日）晚上8时，推出 《热点评论》直播节目：“纳吉入狱——马国政坛再添变数”，请来马来西亚政治评论员潘永强博士、马来西亚媒体人蓝志锋、《联合早报》吉隆坡特派员萧郡瑜，探讨纳吉入狱的后续影响，并厘清马国政坛错综复杂的形势。节目主持是早报国际新闻副主任吴汉钧。

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