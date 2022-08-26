服刑两天 纳吉押至吉隆坡高庭就一马公司案应审

马来西亚前首相纳吉因SRC公司案入狱两天后，星期四因涉及挪用一马公司22亿8000万令吉（约7亿新元）款项案件被押往吉隆坡高庭受审。

纳吉共面对25项与一个马来西亚发展有限公司有关的控状，他被指在2011年至2014年间涉嫌滥权以收取贿赂及洗黑钱。

纳吉星期四（8月25日）早上约8时25分在警车护送下抵达吉隆坡高庭。他星期二在联邦法院五司驳回SRC公司案终极上诉后，已在雪兰莪州加影监狱服刑两天。

大批记者星期四一早就在高庭外守候，但现场未见纳吉的支持者。纳吉身穿深色西装配红色领带，他没戴着手铐，看起来精神不错。

一马公司案在2019年8月开审，承审法官是柯林劳伦斯。昨天，纳吉的代表律师沙菲益对第26名控方证人——财政部前副秘书长茜蒂沙乌雅进行盘问。

茜蒂沙乌雅早前供证时曾指责一马公司借贷30亿美元没偿还，导致政府必须偿还这笔债务。不过，她星期四接受盘问时承认，她在本案的书面证词是财政部官员帮她草拟的，并称自己没时间阅读。纳吉听了证人的供词后摇头叹息。

纳吉夫人罗斯玛、女儿诺丽雅娜和儿子季平也到法庭，给予他支持。

罗斯玛在庭室外接受《联合早报》记者采访时说，纳吉入狱后“适应得不错”。她说：“身为妻子，我现在是一家之主。我代表我的孩子们说，我希望纳吉能尽快出来。”记者问她接下来会采取什么行动，她说尚未决定。

由于SRC公司案的终极上诉已遭联邦法院驳回，纳吉目前只剩下两个选项，即提出司法检讨，或寻求特赦。

数百名纳吉支持者星期三聚集在国家王宫外，请求元首特赦纳吉；干净选举联盟则发动网上联署，吁请元首不要接受纳吉提出的任何形式的特赦。截至星期四晚上10时，已有近10万人响应。

虽然纳吉因SRC公司案被判入狱12年，但根据马国法律，如果纳吉行为良好，他将自动享有三分之一的刑期折扣。这意味着纳吉可能八年后就可出狱。

一马公司案将在9月5日续审。不过，纳吉星期五将再次到法庭，出席窜改一马公司稽查报告案的审讯。

目前，纳吉还有四起案件在高庭审理或等待审理。