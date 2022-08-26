泰政府：巴育暂被停职 不影响运作与亚太经合峰会

（曼谷讯）泰国政府称，巴育被令暂停首相职务不会影响泰国的国际声誉，也不影响政府的正常运作，包括筹办年底的亚太经济合作组织会议。

泰国反对派近日提呈请愿书，要求宪法法院裁定巴育任期本月已届满，必须下台。宪法法院星期三（8月24日）决定审理这项请愿，并下令暂停巴育的首相职务，直到法院做出裁决。首相职务由副首相巴维暂代。

泰国政府发言人黛素丽星期四强调，宪法法院并非让巴育免职，而只是让他暂停履行首相职务。此外，为了确保政府正常运作，巴维已受委为“看守首相”，所以这次的事件不会影响国家的治理。

泰政府：请愿审议 应该不会花太久

黛素丽还说，宪法法院对请愿的审议应该不会花太长的时间。

巴维星期四代首相主持了了多场会议，包括讨论提升全国灾难预警系统，不过巴育仍以国防部长的身份，以视讯方式出席了国防会议。

对于今年11月在泰国举办的亚太经合峰会，黛素丽说，政府会继续筹办亚太经合组织的一系列会议，而不会受巴育暂时停职所影响。

外长帕马威奈星期三代巴育出席活动时，被问及针对巴育的抗议示威是否会影响亚太经合峰会。他答道，目前距离11月还有一段时间，足以让政局稳定下来，所以无须担忧。

据泰国《民族报》，帕马威奈强调，到时无论巴育是否已恢复首相职务，泰国都将按计划履行峰会东道主的责任。他也提到，巴维代理首相职务应可获得国际社会的认同，因为他曾代表首相出国访问，担任防长期间也受到各国尊重对待。

被问及巴育停职会否令国际社会对泰国的信心打折扣时，帕马威奈回应说，这属于泰国的内政，不会影响泰国的形象和声誉。

他也说，内阁成员对于宪法法院下令巴育暂时停职并不感意外，事实上星期二的内阁会议已讨论各种可能出现的情况，并确认了巴维可暂时代任首相。

泰国宪法规定，首相任期不可超过八年。军方2014年5月发动政变，接管国家政权，同年8月24日巴育出任首相。反对派因此认为，巴育的任期应在8月23日午夜届满。不过，如果法院裁定巴育的任期应从2017年现行宪法颁布，或从2019年巴育赢得选举出任首相开始计算，巴育则可留任至2025年或2027年；而前提是，他领导的联盟必须赢得下一届选举。

泰国最迟须于2023年3月举行大选。