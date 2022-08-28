吁巫统党员支持特赦纳吉 阿末扎希公开施压要求立即举行大选

巫统主席阿末扎希在特别汇报会上说，纳吉面对的所有指控背后都有政治目的，并质疑纳吉未得到公平审讯。此外，他也在大会上公然向首相依斯迈沙比里喊话，要立即举行大选。

马来西亚巫统主席阿末扎希质疑前首相纳吉没有得到公平审讯，呼吁党员支持纳吉争取特赦，并公开向首相依斯迈沙比里施压，要求立即举行全国大选。

阿末扎希星期六（8月27日）在吉隆坡世界贸易中心的巫统总部举行主席特别汇报会，数千名来自各州的区部主席和党员出席。会场外挂满声援纳吉的横幅，身穿红衣的党员还高喊“释放纳吉”和“Bossku（意指我的老板）万岁”等口号，使这场汇报会成了挺纳吉大会。

阿末扎希上台演讲时，感慨战友纳吉不能前来，当场哽咽落泪。他说，纳吉面对的所有指控背后都有政治目的，他还以联邦法院驳回纳吉提呈新证据等多项申请，质疑纳吉未得到公平审讯。

纳吉在他挪用SRC国际公司资金的终极上诉案8月23日遭联邦法院驳回后，已入狱开始服刑12年。

阿末扎希说，联邦法院在宣判之前判词草稿就已外泄，显示法庭早就决定将纳吉定罪。他说：“如果现在说我的案件已有判决，我也不会感到惊讶。”他面对多项涉嫌在担任副首相及内政部长期间贪污的指控，他一概不认罪，案件还在审理。

阿末扎希在大会上公然向依斯迈喊话，要立即举行大选。他问：“还要等到什么时候呢？”

阿末扎希否认要求尽快大选是怕被定罪

不过，阿末扎希矢口否认他是因为害怕自己也被定罪而要求尽早举行大选。“谁说要尽快大选是因为我怕被定罪？这不是真的，我相信我们的司法机构不偏袒任何一方。”

他说，举行大选是为了还政于民，巫统最高理事会已针对何时举行大选一事，向依斯迈呈上建议。

依斯迈是唯一缺席这场汇报会的巫统副主席。据马国媒体早前报道，如果依斯迈不能满足巫统提出的立即大选及特赦纳吉等四大要求，巫统将在汇报会上宣布革除他的副主席职务。虽然这并没有发生，但阿末扎希发言时每次提到依斯迈的名字时，全场嘘声四起。

至于依斯迈缺席的理由，有消息说他在彭亨州百乐选区出席活动，所以分身乏术。

女儿代读纳吉信件 称只想获得公平审讯

纳吉的女儿在台上读出父亲写给党员的信时，台下的纳吉夫人罗斯玛（中）频频拭泪。（中国报）

纳吉无法到场，不过他的夫人罗斯玛、长子莫哈末尼查、女儿诺丽雅娜和幼子季平都来了。诺丽雅娜演讲时声泪俱下，称父亲对国家贡献大，不应在狱中度过晚年。她还宣读了纳吉写给党员的信，罗斯玛在台下频频拭泪。

纳吉在信中说，他尽心尽力为党奉献，却没料到为此付上这么高的代价。他称自己只想获得一场公平的审讯，并呼吁全体党员为他发声和行动起来。

阿末扎希在总结汇报会前也促请党员继续声援纳吉，包括支持要求特赦纳吉的联署行动。他还敦促党员团结一致，为全国大选做准备，要确保巫统得胜。

他透露，巫统最高理事会当晚就开会，商讨大选事宜。“我相信依斯迈政府不会做出让人民失望的决定。”

马国政府星期五突然宣布在10月7日提呈2023年财政预算案，比原定日期提前了三个星期。舆论普遍认为，马国可能在今年11月举行大选。

除了巫统，公正党、国盟和民兴党也不约而同在星期六举办大会，为大选备战。