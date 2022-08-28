今年可能大选传闻甚嚣尘上 马朝野政党开会讨论备战事宜

（吉隆坡／沙亚南综合讯）马来西亚可能在今年大选的传闻甚嚣尘上，朝野主要政党不约而同在星期六举办大会或汇报会讨论备战事宜，为大选热身。

目前执政的国民联盟（国盟）及土著团结党主席慕尤丁星期六（8月27日）在国盟大会上致闭幕词时透露，有内阁成员告诉他，首相依斯迈沙比里10月7日会亲自向国会提呈2023年财政预算案，因此，他预料依斯迈会在提呈财案后宣布解散国会。

他说，财案一般上由财政部长提呈，如今首相不仅要亲自提呈，还把日期提前。“为何这么做？我认为很大可能是，10月7日提呈财案后，国会不会辩论，因为隔天就会解散……我们预计大选即将举行。”

依斯迈政府星期五（8月26日）宣布，将在10月7日提呈明年度财案，比原定日期早了三个星期。这被解读为依斯迈向要求尽早举行大选的巫统“官司派”妥协，因此马国很可能在今年11月举行大选。

慕尤丁提醒依斯迈 须与国盟商量大选日期

不过，也是前首相的慕尤丁提醒依斯迈，不要忘了与国盟签署的协议，在决定大选日期前须与国盟商量。

在野的希望联盟（希盟）及人民公正党主席安华也认为，政府同意提前呈财案，显示依斯迈确实面对巫统内部巨大压力，这也表明大选即将到来。

他在面簿发布视频说，希盟和依斯迈政府签署了跨党派备忘录后，双方不时会针对重要课题展开协商，但这次决定提早呈财案，却没有事先和希盟讨论。“我们甚至都还没开始讨论财案内容，他们就匆忙决定。我们可以假定这是为了给首相决定（提前）大选的日期。”

安华星期六出席公正党选举造势大会后，再被询及此事时说：“面对巫统的施压，依斯迈过于软弱。他不是能自行做决定的首相。”

马哈迪：政府还没做好准备 大选今年不太可能举行

不过，另一名前首相马哈迪认为，大选不太可能在今年举行，因为政府还没做好准备，巫统很多领袖也没有胜选的把握。

也是祖国斗士党总主席的他出席新盟友泛马伊斯兰阵线的集会活动后，回答记者提问时说：“政府通常只在有信心胜出时才会大选，但就目前来说，我不认为巫统内有很多领袖觉得他们可以赢得大选。”

他也不认为依斯迈想在今年大选，因为如果现在大选，依斯迈可能地位不保。“他（依斯迈）现在享受当首相，想尽可能做得更久……但我们不知道，因为（巫统主席）阿末扎希要在今年大选，他正面对刑事案审讯。”

马国维权组织干净与公平选举联盟（净选盟）则促请依斯迈不要屈服于压力，坚持完成首相任期。

净选盟发表声明说，依斯迈须谨记，他的首相职务是由国会授权，不是巫统。“如果贪污犯的支持者得逞，政客只要能赢得选举，就不会因违法和掠夺人民而承担任何法律后果。我们呼吁首相站稳立场，拒绝提前大选。”