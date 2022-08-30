马国特定养鸡场10月可逐步恢复肉鸡出口

马来西亚内阁同意在10月之后，特定养鸡场一取得农业部批准，就能分阶段恢复肉鸡出口。这是马国政府6月发布禁令以来，首次批准在特定条件下让肉鸡恢复出口。

马国内阁的抗通胀圣战特工队主席安努亚慕沙星期一（8月29日）晚上在记者会上说：“肉鸡出口数量必须获得农业及食物工业部的批准，马国国内（肉鸡的）供应不可受影响。只有特定农场可以开始养殖供出口的肉鸡，但他们不能减少原有（供应国内的）产量。”

安努亚慕沙强调，特工队接下来将密切关注有条件开放肉鸡出口后的情况，确保马国每月所需的约7000万只或每天约230万只肉鸡供应充足。

他说，内阁讨论养鸡业者提出的恢复出口要求后认为，目前仍须优先满足国内市场的需求。至于一些地区的肉鸡供过于求、售价低于政府规定的零售顶价，他说，稍微供过于求有助拉低价格。“我们不能一看到价格下跌就减少供应。如果出口的肉鸡是取自国内所需，政府将不允许肉鸡出口。”

安努亚慕沙透露，内阁也决定，8月31日之后，马国新鲜标准净鸡顶价继续维持在每公斤9.4令吉（约2.9新元）。政府也继续提供每个鸡蛋0.03令吉的补贴。

他说，关于有条件批准肉鸡分阶段出口及零售顶价措施，内阁并未决定实施期限。政府将持续观察整体生产及出口情况后再决定怎么做。

柔佛州中小型家禽业协会总务刘佳龙告诉《联合早报》，当局开放肉鸡出口是好事，但是似乎慢了一些。他说，政府6月禁止肉鸡出口后，业者都配合政府要求而提高产量，也很快稳定肉鸡的供应。

他透露，业者约一个月前就以为有望重新出口肉鸡。“我们原本以为政府上个月或这个月就会开放肉鸡出口，没想到必须等到10月，而且还不是全面开放，只是有条件批准特定养鸡场出口。”

他说，马国目前有115家养鸡场符合农业部的出口条件，其中91家在柔佛州。

马国多州今年5月开斋节前后鸡肉供应吃紧，首相依斯迈5月23日宣布，6月1日起暂停每月约360万只活鸡的出口，直到国内鸡肉供应与价格恢复稳定。这些活鸡供应约占新加坡每月肉鸡需求量的三成。