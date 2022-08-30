两国占全球总出口量约26％ 泰越拟联手提高米价增加稻农收入

根据美国农业部的数据，泰越两国的粗米产量约占全球产量10％，全球总出口量约26％源自泰越。在全球粮食价格高涨之际，这两个国家若联手提高米价，对买家和消费者而言，无疑是个坏消息。

（曼谷综合电）泰国和越南同意携手合作，提高国际市场的大米价格。

泰国和越南是全球第二大和第三大的大米出口国。根据美国农业部的数据，泰越两国的粗米产量约占全球产量10％，全球总出口量约26％源自泰越。在全球粮食价格高涨之际，这两个国家若联手提高米价，对买家和消费者而言，无疑是个坏消息。

泰越两国官员星期一（8月29日）举行新一轮谈判，泰国农业与合作社部长顾问阿隆功会后发布声明说：“这是泰国与越南首次同意合作，抬高大米在国际市场的价格。”

泰国与越南今年5月就提高米价开启会谈。泰方发言人当时表示，会谈的目的是要推高两国外销大米的价格，提升两国在全球大米市场的议价能力，增加两国数百万稻农的收入。

阿隆功透露，最新一轮会谈的内容概要以及联手提高米价的建议将提呈给两国农业部长。他说：“（提高米价的）目标是否能达成？我无法回答。不过今天我们成为农业战略伙伴，一起跨出了第一步。”

目前还不清楚泰越两国何时会提高米价。阿隆功坦言，现实中卖家要联手推高价格并不容易，因为这涉及各家大米的质量问题，而且买家可能改从其他供应商那里进货。

路透社向越南粮食协会和越南农业与农村发展部提出置评要求，但对方没有立即回应。

俄乌冲突爆发以来，全球粮食供应趋紧，小麦和玉米的价格一路飙升，而大米是能防止世界粮食危机恶化的主要粮食。因为产量和库存充足，大米价格一直保持稳定。

印度探讨限制碎米出口

全球最大的大米出口国印度，在国内米供吃紧的情况下，正在探讨对碎米出口实施限制。印度在全球大米交易中的份额达40％，而碎米占印度大米出口量的20%。

印度艾哈迈达巴德管理研究院教授迪奥达指出，限制碎米出口只会影响几个国家，不会导致国际粮食市场全面陷入危机。

大米在加工时被碾碎的部分称为碎米。中国是印度碎米的最大买家，中国进口碎米作为牲畜饲料。非洲一些贫穷国家则购入印度碎米作为粮食。